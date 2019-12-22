أبرز صيحات معاطف شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - لا تكتمل أناقة الشتاء من دون المعاطف الفخمة، بنظرة سريعة على حسابات الفاشينيستا المحجبات على إنستقرام يمكن أن نكتشف أبرز صيحات 2020 وطرق تنسيقها بأناقة.

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معاطف مطبعة بالشعار الأيقوني

المعاطف المزينة بشعارات دور الأزياء



لا تزال موضة الأزياء المزينة بالشعارات الأيقونية للدور العالمية متربعة على عرش الموضة، نسقيها برقي على غرار الفاشينيستا الكويتية مرمر من خلال إعتماد معطف بالنسياغا Balenciaga الرمادي المطبع بشعار الدار مع كنزة صوف عالية الرقبة باللون البرغندي مع بنطال أسود وحذاء وحقيبة باللون البرغندي.

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معاطف ترتان موضة الموسم

معطف ترتان طويل



اختاري معطف ماكسي مزين بطبعات المربعات الرائجة ونسقيه مع كنزه صوف بيضاء وبنطال أسود Skinny وأعتمري طرحة قطنية سوداء وأنتعلي حذاء رياضي باللون الأبيض لإطلالة مريحة تؤمن لكِ الدفء خلال النهار.

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معاطف غير متماثلة الجانبين

معطف غير متماثل الجانبين

شقت الأزياء غير متماثلة الجانبين طريقها إلى منصات العروض ومنه إلى حسابات الفاشينيستا، تبنت هذه الصيحة الفاشينيستا سها حيث نسقت معطف ترنش مزين بجانب دنيم مع بنطال جينز فاتح وأنتعلت بوت باللون البيج والنتيجة إطلالة فريدة على الموضة يمكن التأنق بها على مدار اليوم.

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معاطف بطبعة houndstooth

معطف مزين بطبعة houndstooth

برزت هذا الشتاء موضة الأزياء المزينة بطبعة الـ houndstooth، اعتمدي معطف ملون مزدان بهذا النمط ونسقيه مع فستان صوف طويل بقصة مستقيمة غير ملاصقة للقوام حتى تناسب ستايلك المحتشم وزيني الخصر بحزام أسود عريض وأنتعلي بوت أسود طويل بكعب رفيع.

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معاطف Trench لإطلالات العمل

معطف ترنش لإطلالات العمل



تمر السنين ويبقى المعطف الـ Trench الكلاسيكي الأبرز في خزانة الشتاء، قطعة مثالية لنهار عمل، جربي تنسيقه مع قميص أزرق فاتح وبنطال أسود مزين بحزام رفيع باللون الجملي على غرار الفاشينيستا ميلانيا الترك.



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