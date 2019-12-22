بدلات رسمية موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تنوعت صيحات البدلات الرسمية هذا العام الأمر الذي يصب في صالح المرأة العصرية العاملة وتسابقت الفاشينيستا المحجبات في تنسيقها بأشكال مختلفة، من جهتنا رصدنا لكِ أحدث اطلالاتهن لتستوحي منها لإطلالة مميزة في المكتب.

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بدلات مخططة للمحجبات

بدلة مخططة

انتشرت موضة البدلات المطبعة بالخطوط الرفيعة العمودية فزينت البدلات الرمادية والسوداء، ستايل رجالي أنيق هو الأنسب لنهار عمل احرصي على إضافة اكسسوارات مميزة لمنحه لمسة أنثوية تتفردين بها مثل حقيبة وحذاء باللون الأحمر أو حقيبة خصر تمزج بين اللونين الأسود والذهبي على غرار الفاشينيستا ميلانيا الترك.

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بدلات ملونة لإطلالات العمل

بدلة ملونة

لا تترددي في التأنق ببدلة ملونة خلال دوام العمل، تبني موضة الأخضر الزمردي الرائج بإختيار بدلة بقصة فضفاضة بهذا اللون الدافئ ونسقيها مع قميص أبيض وحجاب من اللون نفسه وأنتعلي حذاء الـ loafer shoes المريح، كما يمكنك تنسيق جاكيت أحمر طويل مع كنزة صوف خفيفة باللون الجملي وبنطال جملي واسع.

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بدلات مطبعة آخر موضة

بدلة صوف

لا تتخلي هذا الموسم عن البدلات المزينة بالطبعات الكلاسيكية مثل طبعة المربعات الدارجه وطبعة الـ houndstooth، اختريها بخامات تؤمن لكِ الدفء مثل الصوف والتويد ةتسقيها مع القمصان البيضاء وزيني الخصر بحزام أسود رفيع على غرار الفاشينيستا لينا أسعد.

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بدلات بسترات طويلة

بدلة بجاكيت طويل

برزت هذا العام صيحة البدلات المؤلفة من سترات طويلة أشبه بالمعطف، يكفل لكِ هذا الستايل لوك محتشم يتناسب مع الحجاب، اختاريها ببنطال واسع وحذاء بكعب عريض قصير مثل موديل Mary Jane لتتمكني من التحرك بسهولة خلال الدوام.

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