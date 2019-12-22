سلاسل مزينة بأحجار كريمة مبهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تحظى المجوهرات بإهتمام السيدات منذ القدم وإلى الآن، فهذه القطع البراقة والجذابة لا يمكن أن تمرّ مناسبة رسمية أو حتى في الأيام اليومية من دون أن تختار السيدات الكثير منها.

ولهذه الأسباب قررت دور المجوهرات العالمية أن تقدم مع بداية كلّ موسم تصاميم مبهرة ومميزة تختلف عن ما قدمته في المواسم السابقة، لذا من الأفضل أن تختاري عزيزتي القطع الترند للموسم المقبل لكي تكون مجوهراتك أفضل.

ولهذا الموسم، ننصحك بإختيار السلاسل المزينة بالأحجار الكريمة الكبيرة الحجم، وحاولي أن تنوعي في خياراتك لكي تناسب ملابسك.



سلاسل مزينة بأحجار كريمة ملونة

سلسلة مرصعة بأحجار كريمة ملونة من Etro



إذا كنت من اللواتي يفضلن اختيار الملابس العصرية والكاجوال في مختلف إطلالاتك اليومية، فننصحك بأن تنسقي معها سلاسل مزينة بأحجار كريمة ملونة وبأحجام كبيرة.

وبإمكانك اختيار السلسلة من Etro والتي جاءت ضيقة على الرقبة من الذهب الأصفر، بتصميم حلقات متداخلة، تزينت كل حلقة بأحجار صغيرة الحجم ملونة.

أما دار Rosantica فقد أبهرتنا بالسلسلة التي قدمتها، والتي جاءت الأحجار الكريمة فيها على شكل دوائر متفاوتة الأحجام، رُصعت كلّ واحدة منها بحجر كريم مختلف.



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سلاسل مزينة بحجر الزمرد الجذاب

سلسلة مرصعة بحجر الزمرد الفاخر من Dolce and Gabbana



يحظى حجر الزمرد بإهتمام الكثير من السيدات بسبب لونه الأخضر الجذاب، والذي قادر على منح الإطلالة فخامة لا مثيل لها.

لذا قدمت بعض الدور العالمية سلاسل مزينة بحجر الزمرد بتصاميم لافتة، أبرزها السلسلة من Dolce & Gabbana والتي جاءت بتصميم هندسي مميز، رُصع بحجر زمرد كبير في حين تدلى منه سلاسل رُصعت بأحجار الماس والزمرد.

أما السلسلة من Piaget فقد جاءت مصنوعة من الذهب الأصفر، بتصميم على شكل شمس، رُصعت أشعتها بحباّت الماس، في حين ضمّت في منتصفها حجر الزمرد الكبير.



سلاسل مزينة بحبّات الماس الفاخرة

سلسلة بتصميم انيق ومميز باللون الفضي من Alexander McQueen



لا يمكن أن نمر على قطع المجوهرات من دون أن نذكر حجر الألماس الفاخر والأنيق، الذي لطالما دخل في ترصيع معظم قطع المجوهرات وبمختلف أشكالها.

وقد رصدناه في مجموعات شتاء 2020 في السلاسل الكبيرة، حيث قدم Alexander McQueen سلسلة من الذهب الأبيض رُصعت بأحجار الماس الفاخرة والتي جاءت على شكل حبّة "لوز" جذابة

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