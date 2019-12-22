كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - التقدم في السن، العامل الوراثي، التعرض الكثيف لأشعة الشمس... هي من أبرز العوامل التي تؤدي الى فقدان الجلد مرونته مع مرور الوقت، وزيادة فرط التصبغ، مما ينتج منه تجاعيد وخطوط دقيقة وبقع داكنة وتصبغات على بشرة الوجه، إضافة الى الكثير غيرها من العيوب والشوائب.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي، الى أفضل وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وشدها، فلا تترددي في استخدامها والتمتع ببشرة مشرقة ومشدودة.



وصفة البيض

وصفة البيض لشد وتفتيح البشرة

إن وصفة البيض هي إحدى أفضل وأقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بشكل سحري، والتخلص من البقع الداكنة واسوداد البشرة والتصبغات. وقد أثبتت الدراسات فاعليته الكبيرة في هذا المجال. كل ما تحتاجين القيام به، هو خفق بياض بيضتين وخلطه مع بضع قطرات من الفيتامين E. طبقي الخليط على بشرة الوجه والرقبة واتركيه الى أن يجف بالكامل. من ثم، شطفي وجهك بالماء الدافئ ونظفيه بالغسول المناسب، بعدها أعيدي تشطيفه بالماء البارد. علماً أن وصفة البيض ملائمة لجميع أنواع البشرة.

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وصفة الأناناس

وصفة الأناناس لشد البشرة وتفتيحها

يشتمل الأناناس على كمية كبيرة من الفيتامين C، الذي يغذي البشرة في الأعماق ويزيد من مرونتها ويعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة، مما يمنحك بشرة مشدودة ومشرقة وخالية من البقع الداكنة. ضعي كمية كافية من عصير الأناناس الطبيعي في وعاء مخصص لمكعبات الثلج، من ثم ضعيه في الثلاجة الى أن يتجمد بالكامل. بعدها، دلكي وجهك بمكعبات الأناناس لمدة أربع الى خمس دقائق. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر.

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زيت الفيتامين E

يعد زيت الفيتامين E منشطاً طبيعياً للبشرة، حيث يزيد من مرونتها، ويعزز الدورة الدموية فيها، كما يساهم في شد البشرة والتخلص التصبغات والبقع الداكنة، فضلاً عن أن يرطب البشرة ويترك ملمسها ندياً وناعماً. قبل الخلود الى النوم، اخلطي كبسولة من الفيتامين E مع القليل من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالخليط بشرة وجهك بلطف ولدقائق معدودة، واتركيه طوال الليل للحصول على النتيجة المرجوة. وفي الصباح، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.

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