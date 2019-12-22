كيفية العناية بالأظافر...أهم المعلومات والنصائح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتوق جميع النساء الى الحصول على أظافر صحية وأنيقة وغير متكسرة، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً سهل المنال، إذ إن عوامل كثيرة تؤدي الى تكسر وتقصف الأظافر وعدم نموها بالشكل المطلوب، من بينها عدم العناية بها بالطرق الصحيحة، واتباع خطوات خاطئة تؤثر سلباً في صحة ومظهر الأظافر. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى كيفية العناية بالأظافر من خلال أهم المعلومات والنصائح.



علامات يجب التنبه إليها

كيفية العناية بالأظافر

إذا كنت لا تستطيعين معرفة ما إذا كنت تتمتعين بأظافر صحية أو لا، فسنقدم لك أهم العلامات التي تخولك التأكد من صحة أظافرك. حيث أن من أبرز علامات الأظافر الصحية هي لونها الوردي أو الأبيض، وقاعدة الظفر التي تكون على شكل القمر بلون أبيض. أما علامات الأظافر غير الصحية فهي وجود نقاط بيضاء أو تعرجات أو تقشرات على سطح الأظافر، فذلك يدل على نقص الفيتامينات والمعادن والإجهاد، إضافة الى الجلد المتورم حول الأظافر الذي يدل على الإصابة بنقص في الحديد أو الإصابة بفقر الدم. وبالتالي، في حال لاحظت أي من هذه العلامات غير الصحية على أظافرك، من الأفضل استشارة الطبيب المختص لمساعدتك في حل أي مشكلة قد تحول دون التمتع بأظافر قوية وصحية. أما كيفية العناية بالأظافر فتكمن بالخطوات التالية.

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الحفاظ على نظافة الأظافر والمنطقة المحيطة بها

يؤثر تراكم الأوساخ حول الأظافر والمنطقة المحيطة بها، سلباً على صحة الأظافر ومظهرها. لذلك، ضعي الصابون على فرشاة أسنان، وافركي بها أظافرك والمنطقة المحيطة بها، مما يؤدي الى إزالة كافة الأوساخ والتخلص من الجلد الميت المتراكم حول الأظافر، من دون الحاجة الى استعمال مواد كيماوية قاسية أو استخدام مقشرات باهظة الثمن.



تجنب استخدام أداوت قاسية

طرق العناية بالأظافر

إن التعامل بقساوة مع الأظافر يؤدي الى إضعافها وتكسرها وتقصفها، حيث أن استخدام أدوات معدنية قاسية تحت الظفر يمكن أن يتسبب في انفصال صحيفة الظفر عن الجلد، وتغير لون الأظافر. من جهة أخرى، احرصي على قص أظافرك مرة كل أسبوعين على الأقل، وذلك بحسب سرعة نمو أظافرك.

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الاحتفاظ ببعض الأدوات في حقيبتك بشكل دائم

تتعرض الأظافر خلال اليوم، سواء كنت في العمل أو النادي الرياضي أو أي مكان آخر، للتكسر والتقشر، بالتالي فإن الاحتفاظ ببعض أداوت العناية بالأظافر الأساسية ضروري جداً، وذلك لبرد الأظافر عند الحاجة والتخلص من الحواف الخشنة وجعلها متساوية الطول، وهكذا يبقى مظهر أظافرك أنيقاً وسلساً بشكل دائم.



استخدام المناكير الشفاف دائماً

يعدّ المناكير الشفاف أو الـ Base Coat، من أهم منتجات العناية بالأظافر، فهو لا يعمل فقط على حماية الظفر من تلطيخ المناكير الملون فحسب، وإنما يساهم أيضاً في منح أظافرك مظهراً متألقاً ولامعاً، وحمايتها من التكسر والتقصف.

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