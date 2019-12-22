ماسكات بعد إزالة شعر الوجه... إليك أفضلها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تؤدي إزالة شعر الوجه في أحيان كثيرة الى إصابة البشرة بالبثور الصغيرة والاحمرار، لا سيما البشرة الحساسة، والى توسُّع مسامات الجلد ليصبح من السهل أن تلتقط الميكروبات الضارة. مما يتطلب استخدام ماسكات فعالة تعمل على تهدئة البشرة وتضييق المسامات وإعادة مظهرها الطبيعي المشرق والمتوهج. وفي ما يلي، سنعرفك الى مجموعة ماسكات بعد إزالة شعر الوجه، سهلة التطبيق وسريعة المفعول.



ماسك اللبن والزبادي

ماسك اللبن والفراولة

اهرسي ثلاث حبات ناضجة من الفراولة واخلطيها مع القليل من اللبن، بحيث تحصلين على خليط سميك بعض الشيء. طبقي الخليط على مناطق الوجه المصابة بالاحمرار والبثور واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الفاتر. يمتلك هذا الماسك قدرة كبيرة على تهدئة البشرة والتخلص من الاحمرار والقضاء على البثور التي تسببها إزالة الشعر الزائد من الوجه.

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ماسك زيت الزيتون والنشا

ماسك زيت الزيتون والنشا

اخلطي ملعقة صغيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الفازلين. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على بشرة وجهك ودلكيها به بحركات هادئة لبضع دقائق. اتركي الخليط على وجهك مدة 10 دقائق، بعدها نظفي وجهك بالغسول المناسب وشطفيه بالماء الدافئ. يعمل هذا الماسك على تهدئة البشرة وترطيبها ومنحها مظهراً متورداً بشكل طبيعي.

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ماسك زيت شجرة الشاي

ماسكات لتهدئة البشرة

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طبقي كمية كافية من زيت شجرة الشاي على البشرة المتهيجة والمحمرّة نتيجة إزالة الشعر الزائد من الوجه. دلكي بشرتك بحركات هادئة وبأطراف أصابعك. اتركي الزيت على بشرتك لمدة عشر دقائق حتى تمتصه البشرة بشكل جيد، فهو يساعد في تهدئة وترطيب البشرة بشكل فعال جداً بعد إزالة الشعر الزائد من الوجه.

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ماسك زيت بذور العنب

ضعي كمية مناسبة من زيت بذور العنب على مناطق الوجه التي أزلت الشعر الزائد منها، ودلكي به بشرتك جيداً بحركات لطيفة. اتركي الزيت على بشرة وجهك لمدة ربع ساعة، بعدها شطفيها بالماء الدافئ. فزيت بذور العنب يمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وتهدئة البشرة المتهيجة وإزالة البثور والاحمرار الناتج من إزالة الشعر الزائد.

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