المكونات الطبيعية أسهل طريقة لتنعيم الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تتهافت نساء كثيرات على استخدام مملسات الشعر أو المنتجات الكيماوية التي تعمل على تنعيم الشعر، فتكون النتيجة شعر ضعيف، متكسر، ومتقصف، ويفتقد الى الحيوية واللمعان. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعد أسهل طريقة لتنعيم الشعر بعيداً عن المواد المؤذية والمضرة بالشعر.

حليب جوز الهند والليمون

حليب جوز الهند والليمون

يعمل حليب جوز الهند على تغذية وتنعيم الشعر، إذ إنه يحتوي على الدهون المشبعة التي تمدّ الشعر بالترطيب اللازم. كما يحتوي على الأحماض الضرورية التي تعيد التوازن الحمضي الى فروة الرأس. أما الليمون فيساعد أيضاً في تنعيم الشعر ومنحه مظهراً لامعاً. اخلطي عصير نصف حبة من الليمون ونصف كوب من حليب جوز الهند. من ثم طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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زيت جوز الهند الساخن

زيت جوز الهند

يساعد العلاج بالزيت الساخن الشعر الجاف والمنفوش على امتصاص الزيت بشكل أفضل، مما يمنحه مظهراً ناعماً ولامعاً. سخني كمية كافية من زيت جوز الهند، وطبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. من ثم، لفي شعرك بمنشفة مبللة دافئة واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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الحليب والعسل

الحليب والعسل



يتكون الشعر من بروتين يُسمى الكيراتين. بالتالي، فإن البروتين الموجود في الحليب مفيد جداً في تنعيم الشعر. كما يحتوي على الدهون التي تساعد في تليين وتنعيم الشعر. أما العسل فهو يعد مرطباً طبيعياً يساعد في تنعيم الشعر ومنحه مظهراً لامعاً خالياً من الشوائب. اخلطي نصف كوب من الحليب مع خمس ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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زيت الزيتون والبيض

زيت الزيتون والبيض

يحتوي زيت الزيتون على الهيدروكسي إيروسول والفيتامين E، وكلاهما يغذيان الشعر ويعملان على ترطيبه وتنعيمه بفعالية عالية. أما البيض فيحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية التي تنعم الشعر وتعيد إليه الحيوية واللمعان. اخلطي بيضتين بشكل جيد وأضيفي إليهما نصف كوب من زيت الزيتون. طبقي الخليط على شعرك ولفيه بغطاء الرأس واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.