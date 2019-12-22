"فيفيان" تتحدى الكرسي المتحرك بالرسم والغناء.. "الأطباء قالوا لو خلفت هموت"

رغم الصعوبات التي مرت بها، اختارت التمسك برباط العزيمة والإصرار فالحياة تستحق أن نعافر لننعم بكل ما هو جميل، لم تفكر في إعاقتها أو تشعر يوما باليأس، فمن الكرسي المتحرك استطاعت تحقيق كل ما تحلم به.. غناء ورسم، بالإضافة إلى حلم الأمومة.

فيفيان أنطون، قصة كفاح ومواهب متعددة، فهي بارعة في الفن التشكيلي ومطربة أيضا، أصيبت بشلل حركي أثناء إجراء عملية في العمود الفقري، وهي في عمر عامين، ولكنها أكملت مسيرة الحياة ومن الحين للآخر تحقق النجاحات.

اكتشفت أسرتها موهبتها في الرسم خلال المرحلة الابتدائية، لكن لم تتمكن من الالتحاق بكلية فنون جميلة، "كان نفسي ادخل فنون جميلة لكن لأنها كلية عملية ومحتاجة مجهود كان صعبة بالنسبة ليا، بالإضافة للمسافة علشان كده دخلت آداب اجتماع لأنها كلية نظرية".

استطاعت أن تدعم موهبتها في الرسم بالدراسة الحرة، والتي مكنتها من التنافس على المراكز الأولى في مهرجانات فنية عدة على مستوى الجمهورية، وكذلك حصلت على المركز الثالث في مسابقة فن الأيقونة القبطية، رسمت 100 رسمة لكتاب "100 نصيحة ونصيحة".

لم تستسلم للصعوبات التي واجهتها في مختلف مراحل حياتها بداية من التعليم ثم فترة الحمل ثم تربية أطفالها، "فترة الحمل كانت من أصعب فترات حياتي وخصوصًا إني عندي مشكلة في العمود الفقري، والأطباء قالوا لي لو خلفتي هتموتي لكن الحمدالله أنجبت طفلتين 7، 4 سنوات، متفوقتان دراسيًا وفنيًا".

علاقة حب جمعتها بزوجها الذي تشابه معها في كل شيء حتى الإعاقة الحركية، بعدما تقابلا لأول مرة في الكنيسة، "اتعرفت على زوجي في الكنيسة في اجتماع مع ذوي الاحتياجات الخاصة كان في حاجات متشابه بينا كتير هو كمان فنان".

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ورغم تحذير البعض لها من الزواج من شخص يعاني من إعاقة، إلا أنها اختارت خوض الطريق الصعب، "فكرة الجواز نفسها بتخوف إني داخلة على مسؤولية وناس كتير قالوا مش هينفع إنتوا محتاجين مساعدة لكن إحنا قررنا أننا هنكمل ".

صعوبات واجهت الزوجين، إذ أصيب زوجها بشلل حركي في أحد قدميه، رغم ذلك قررا تحمل تربية أطفالهما بمفردهما دون مساعدة من أحد، حتى حصلت الأم على جائزة الأم المثالية الشهر الجاري، "بعد تكريمي حسيت إني قدرت أعافر مع الدنيا رغم كل الصعوبات".

أما بالنسبة لموهبة الغناء فهي مرنمة منذ أن كانت في المرحلة الابتدائي، وأيضا اشتركت مع الفنانة أنغام بأغنية "رقم صحيح" في افتتاح ملتقى "أولادنا" الدولي الأول.

حصلت على العديد من الجوائز منها، درع "فرسان الإرادة"، جائزة "سيد مكاوي"، وجوائز على مستوى الدولة في الفن التشكيلي، وجائزة من المجلس القومي للمرأة، "زوجي أهم حاجة في حياتي من غيره كان صعب أوصل لأي حاجة من اللي وصلت ليها".

تتمنى "فيفيان" في نهاية حديثها الدمج بين ذوي الاحتياجات الخاصة والأصحاء في المجتمع، حتى يتمكنوا من الوصول للعالمية.

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