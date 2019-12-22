الامارات | الكشف عن تصميم العملة الذهبية للسحوبات اليومية في سوق الذهب بديرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تصميم العملة الذهبية للسحوبات اليومية في سوق الذهب بديرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت "إثراء دبي"، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن التصميم النهائي للقطع النقدية الذهبية الخاصة بسحوبات مهرجان دبي للتسوق داخل سوق الذهب بديرة.

وأعلنت "إثراء دبي"، بالتعاون مع "مجموعة دبي للذهب والمجوهرات"، عن تقديم 3 آلاف قطعة نقدية ذهبية بنسخة خاصة، ضمن مشاركتها في النسخة الجديدة لمهرجان دبي للتسوق هذا العام.

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وأكدت أنها ستقوم بإجراء السحب على القطع النقدية الذهبية يومياً في سوق الذهب بديرة، الوجهة التاريخية لعشاق الذهب والمجوهرات.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لإثراء دبي، عصام كلداري: "نحن متحمّسون للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق، والاحتفال بذكرى مرور 25 عاماً على انطلاقه... تتميّز دبي بتاريخ غنيّ بتجارة الذهب، ونحن بدورنا يسعدنا أن نلعب دوراً فاعلاً في تطوير وتعزيز هذه السوق التي تجمع بين الأصالة والحداثة، ونتطلع لاستقبال المتسوّقين وإثراء تجربتهم ضمن فعاليات المهرجان".