تبييض أسنان الحامل يعرضها لخطر "الولادة المبتسرة"

قد تلجأ عدد من السيدات الحوامل لتبيض أسنانهن، إلا أن المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية، حذر من ذلك خاصة في الثلث الثالث من الحمل.

وكشف المركز الألماني أنه في الثلث الأخير من الحمل يحدث ارتخاء للأنسجة والأربطة لتحضير الجسم للولادة، وفي هذه المرحلة تكون اللثة حساسة للغاية.

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وأضاف المركز أن مواد التبييض قد تتسبب في تهيج اللثة والإصابة بالتهاب دواعم السن، الذي يرفع خطر حدوث ولادة مبتسرة (ولادة الطفل حيا قبل استكماله 37 أسبوعا من الحمل).

ونصح المركز بإرجاء تبييض الأسنان لما بعد فترتي الحمل والرضاعة، مع مراعاة الاهتمام جيدا بصحة الأسنان خلال هاتين الفترتين الحرجتين.