أحدها مسرطن.. احذري هذه المواد من مستحضرات التجميل

تضع النساء مساحيق التجميل دون النظر إلى المخاطر التي قد يتعرضن لها من وجود بعض المواد الضارة داخل مستحضرات العناية والتجميل، وهذا ما حذر منه المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر.

البارابين والبارافين، هي أولى هذه المواد الضارة وهي مواد تستخدم كحافظة في منتجات العناية والتجميل، مثل الشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

المعهد الألماني كشف كذلك أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة، نقلًا عن وكالة الأنباء الألمانية.

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وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل، تحت اسم "ميثيل بارابين" أو "إيثيل بارابين" أو "بارافينوم ليكويدوم" أو "زيت معدني".

وينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة، لتجنب هذه المخاطر.