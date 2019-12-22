صور.. يوم رياضي لسيدات النوبة: محتاجين نلم الشمل

نظمت جمعية "مرواو" النوبية، يوما رياضيا وسط مناخ أسري ضم العديد من أبناء القرى النوبية المختلفة في أحد نوادي الجيزة بهدف التواصل الاجتماعي والأسري بين أبناء الجنوب.

وسادت حالة من السعادة والمرح بين المشاركين من أبناء النوبة على اختلاف أعمارهم، حيث جرى تنظيم مباراة للأطفال والشباب.

وقالت مروة يحيى أحد المنظمين، إن الجمعية حريصة دائمًا على التواصل وإيجاد فرص للم الشمل بين أبناء النوبة جميعًا: "إحنا دايما بنعمل أنشطة مختلفة هدفها الحفاظ على التراث النوبي وأننا نعلم ولادنا حضارتنا ولغتنا النوبية، ونظمنا لهم يوم لتعليم اللغة النوبية بحضور أساتذة مختصين يعلموهم لغتنا الجميلة".

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وتحدثت "مروة" لـ"هن"، عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعية ومنها المشغولات النوبية اليدوية والتطريز، بالإضافة إلى الأطعمة النوبية والعطور، فالهدف هو ضرورة الحفاظ على الثقافة النوبية بين القرى وبعضها والحفاظ على صلة الرحم بين الأجيال القادمة: "لازم كل فترة نتجمع ونعرف ولادنا على قرايبهم عشان لما يكبروا يعرفوا بعض ويكملوا المشوار اللي بدأناه"

وذكرت سناء سيف مدير الجمعية، أن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها كان حلم معظم سيدات النوبة بهدف توصيل صوتهن ووجهة نظرهن:" كل اجتماع وكل نشاط بنعمله فى الجمعيه هدفه الأساسي هو مناقشة مشاكل السيدات النوبيات وإيجاد حلول لها لأن التجمع مهم وصله الرحم بين الأجيال أهم"