تسبب الإصابة بالسكر وأمراض القلب.. احترسي من "البطاطس المهروسة"

سهولة تحضير طبق البطاطس المهروسة يجعل الكثير من السيدات يلجأن إليها، إلا أنهن لا يعلمن مخاطر تناولها، بحسب ما صرح به العالم، إدوارد أسلبيرجز، لموقع elespano، في وزارة الزراعة الكندية، فإن البطاطا المهروسة مضارها أكثر من منافعها.

فعند عملية الهرس يرتفع المؤشر الجلايسمي لتكسر النشا الموجود، الأمر الذي يرفع من مؤشر الجلوكوز (السكر) في الدم مما يتسبب باحتمالية الإصابة بمرض السكر أو الأمراض القلبية.

لأن البطاطس المهروسة الجاهزة تكون مقطعة ومطهوة عند درجة حرارة 70، لتنخفض فيما بعد إلى 20 درجة، وبهذه الطريقة، يصبح قوامها لينا، ويمكن بسهولة إضافة مواد مثل الأصباغ والفيتامينات والمواد الحافظة والمستحلبات.

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وتحتوي المنتجات المصنعة على مؤشر جلايسيمي أعلى، ولكن العصائر ومسحوق البطاطس المهروسة يفوقان الجميع، إذ لا علاقة لهما بالفواكه أو البطاطس الكاملة.

يذكر أن البطاطس من الأطعمة المليئة بالطاقة، لكن ذلك يعتمد على طريقة تحضيره فكل 100 جرام من البطاطس تحتوي على 80 سعرة حرارية، لتصل إلى 450 سعرة حرارية في حال قليها.

وفي الوقت الذي تتمتع فيه البطاطس المطبوخة على البخار أو المشوية أو المسلوقة بخصائص غذائية أخرى، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة التي تتمتع بقوة مشبعة.