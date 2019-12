أجرأ 25 فستانًا على السجادة الحمراء فى عام 2019 منها الخاص بـ "هايدي كلوم"

كان عام 2019 مليئا بالإطلالات التى هزت السجادة الحمراء ونالت الكثير من اهتمام المتابعين بالموضة والأزياء، وفي هذا التقرير نرصد أجرأ 25 فستانا مرت أصحابهن على السجادة الحمراء، وبالطبع القائمة لا يغيب عنها عدد من النجوم المعروفين بالإطلالات الجريئة، مثل كيم كاردشيان، وهايدى كلوم، وليزو، وجنيفر لوبيز.

وإليك نظرة على أبرز هذه الفساتين:

خطفت هايدي كلوم الأنظار فى ثوب أزرق فى حفل الأمازون الذهبى جلوب.

في جوائز اختيار النقاد لعام 2019 لجأت ليندا كارديليني إلى أسلوب الملابس الشفافة في مظهر كلاسيكي من تصميم زهير مراد.

بيرين سات تتألق بفستان روب الاستحمام باللون الأزرق القريب إلى الفضي

استحوذت بيلا ثورن في نفس الشهر على السجادة الحمراء في ثوب أحمر وأسود.

ارتدت كيم كاردشيان في شهر فبراير فستانا بسيطا يتميز بخط عنق منخفض أضفى عليها مزيدا من الإثارة.

ارتدت توني براكستون واحدة من أكثر فساتينها جرأة في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2019.

خطفت باريس هيلتون الأنظار في عرض الأزياء فيليب بلين في 11 فبراير بفستان أسود شفاف.

في شهر فبراير أيضًا كانت إطلالة كيندال جينر الأجرأ خلال حضورها حفل أوسيتي فانيتي فير.

في مارس عرضت أوليفيا كولبو منحنياتها في فستان قصير في حدث استضافته كوزموبوليتان.

لبست بريانكا شوبرا فستانا رائعا من اللون الوردي أثناء زيارة فيلم "ذا فيو" في شهر مارس.

في مايو ، جلبت هايلي بيبر اتجاهًا جريئًا من التسعينيات إلى حفل 2019 Met Gala.

ارتدت إميلي راتاكوفسكي ثوبا أقرب للأزياء المسرحية في حفل الميت جالا 2019 يوم 6 مايو.

جنيفر لوبيز تغني في برنامج "The Day" في السادس من مايو بفستان قصير.

عارضة الأزياء إيزابيل جولارت حضرت مهرجان كان السينمائي في شهر مايو بينما كانت ترتدي فستانًا أسود مع قطع حادة.

أبهرت تاراجي هينسون السجادة الحمراء في جوائز BET 2019.

فاجأت ليزو الجمهور في مينى دريس.

ارتدت ليومي أندرسون ثوبًا شفافًا في يونيو.

اختارت زندايا فستانًا بدون أكمام في العرض الأول لشهر يونيو من فيلم "الرجل العنكبوت: بعيد عن المنزل".

ارتدت صوفيا فيرجارا ثوبا مميزًا خلال العرض الأول لفيلم "once upon a time in hollywood".

اختارت جاكي كروز ثوبًا شفافا.

نورمانى ترتدي ثوبا مشعا خلال حفل توزيع جوائز 2019 MTV Video Music Awards

لا تتوقف آشلي جراهام عن مفاجأة متابعيها حيث ظهرت بفستان أمومة جريء في عرض الأزياء Savage X Fenty.

أعادت جينيفر لوبيز العالم إلى أوائل العقد الأول من القرن العشرين عندما ارتدت فستان أخضر من فيرساتشي.

صنعت إنديا مور عام 2019 في ثوب أبيض بدون أكمام.

ظهرت لافيرنا كوز "عارية" في ثوب الدانتيل.

نشرت شيلين وودلي البهجة أثناء حضورها جوائز الأزياء 2019 في ديسمبر، بثوبها المميز.

