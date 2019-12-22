حصاد 2019.. أبرز صيحات الأثاث والديكورات خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نستعرض لكم خلال السطور التالية العديد من الاتجاهات والصحيات الأبرز في عالم الأثاث والديكور خلال عام 2019، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، حيث تنوعت بمختلف الألوان لتلبية الأذواق المختلفة للعملاء.

- ألوان الباستيل لغرف الأطفال

غزت الباستيل تغزو غرف الأطفال؛ حيث تزهو الغرف على سبيل المثال باللون الأخضر النعناعي والوردي، وألوان الباستيل الحالمة تتمتع بطابع هادئ يساعد على المذاكرة والتمتع بنوم هانئ.

- الشفافية تهيمن على تصاميم الأثاث

هيمنت الشفافية على تصاميم الأثاث والديكور حاليا لتُضفي على المنزل لمسة نقاء وصفاء تهدئ النفس وتريح الأعصاب. وتناغم اتجاه الشفافية مع كل أساليب وأنماط الأثاث، إذ كان يناسب غرفة النوم والمطبخ والجدران والأسقف.

- المخمل

كسا المخمل بألوان الجواهر مقاعد الفوتيه حاليا ليضفي على الغرفة طابعا أنيقا وفخما ويشيع أجواء الدفء والراحة النفسية.

وأوضحت مجلة "المنزل الجميل" الألمانية أن المخمل يتألق بـألوان الأحجار الكريمة كالأحمر الياقوتي والأخضر الزمردي والأصفر الكهرماني والأزرق بلون الصفير.

وأضافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور أنه يمكن تنسيق مقعد الفوتيه مع وسائد أو مقاعد البوف بنفس درجة اللون، كما يمكن المزج بين أكثر من لون من ألوان الأحجار الكريمة لمزيد من الأبهة.

- أثاث الشرفات والحدائق يسطع بالأصفر

يسطع أثاث الشرفات والحدائق باللون الأصفر في صيف 2020، وذلك وفقا لما ظهر جليا خلال فعاليات معرض أثاث الحدائق Spoga+Gafa بمدينة كولن الألمانية. وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور أورسولا جايسمان الألمانية أن الأصفر، خاصة المائل للبرتقالي، يُضفي لمسة جاذبية وحيوية على الشرفة أو الحديقة ويُشيع أجواء البهجة والمرح ويجسد روح الانطلاق المميزة لفصل الصيف.

وأضافت جايسمان أنه يمكن تنسيق درجات الأصفر مع بعضها البعض، كما يمكن الحصول على مظهر رائع من خلال تنسيق الأصفر مع درجات الباستيل الحالمة كالأزرق السماوي والوردي.كما أن تنسيق الأصفر مع الرمادي يخلق تباينا مثيرا ويضفي على الشرفة أو الحديقة طابعا أكثر جاذبية وروعة.

وجاءت أثاث الشرفات والحدائق في صيف 2020 بتصاميم تتحلى بالبساطة والرقي وتتخلى عن الزخارف المبالغ فيها، كما يمتاز الأثاث بتصاميم مرتفعة لمزيد من الراحة وسهولة الجلوس.

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- المرجاني

تربع المرجاني على عرش ألوان الديكور في 2019، إذ أوضحت مجلة “Living at home” الألمانية أن المرجاني هو لون أحمر مائل للوردي يمتاز بطابع بحري جذاب؛ لذا فهو يتناغم مع الألوان البحرية كدرجات الأزرق والأخضر، بالإضافة إلى الأصفر الرملي.

وأضافت المجلة المعنية بالأثاث والديكور أن الرمادي يعد لونا مثاليا للتنسيق مع المرجاني؛ حيث إنه يخفف من الطابع الجريء للمرجاني ويخلق معه توليفة رائعة تنطق بالأناقة والفخامة.

- أحدث تصاميم الحمامات في 2019

يطل الحمام في 2019 بتصاميم عصرية تتألق بالألوان المبهجة لتكسر الطابع الكئيب لهذا الجزء من المنزل ولتدمجه بصورة أكبر في ديكور المنزل.

وتخلت تصاميم الحمام هذا العام عن اللون الأبيض الكلاسيكي، الذي يشيع أجواء المستشفيات الكئيبة، وتحلت بالألوان الزاهية، التي تشيع أجواء البهجة في أرجاء الحمام من ناحية، وتضفي عليه لمسة جاذبية تعكس التميز والتفرد من ناحية أخرى. وغزا الأحمر الحمام هذا العام؛ حيث إنه يزين الصنبور وحوض الاستحمام، كما يقتحم الأصفر الحمامات؛ حيث تسطع به الخزائن مثلا.

وأشار خبير الأثاث والديكور الألماني فرانك راينهارت إلى أن الأسود يمثل أحد الألوان الرائجة بقوة؛ حيث يضفي سيد الألوان على الحمام طابعا أنيقا وفخما. ويكسو الأسود هذا العام حوض الاستحمام والمرحاض.

ومن الألوان الرائجة أيضا الأخضر والأزرق ودرجات الباستيل الحالمة ودرجات البني.

- الأرائك

تطل الأرائك في 2019 بأحجام صغيرة بدلا من الأحجام الكبيرة لتناسب المساحات الصغيرة، وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية أورسولا جايسمان أن الأرائك تطل بتصاميم رقيقة تتألف من موضعي جلوس إلى ثلاثة مواضع جلوس على الأكثر، مع مقعد فوتيه أو اثنين، بالإضافة إلى العديد من الطاولات الجانبية الصغيرة، التي تحل محل الطاولة الكبيرة شيئا فشيئا.

وأضافت جايسمان أن الأرائك تخطف الأنظار إليها بألوانها الزاهية، كالوردي والبرتقالي والأصفر بلون الشمس. ومن الاتجاهات اللونية الرائجة بقوة المزج بين الوردي أو البرتقالي مع لمسات الأزرق.

وبالنسبة للمطابخ، أشارت جايسمان إلى أن أثاث المطبخ يكتسي هذا العام بدرجات داكنة، كالأسود المطفأ ودرجات الرمادي، والتي تحل محل الأبيض والبني، وذلك لتتناغم مع أجهزة المطبخ التي تكتسي حاليا باللون الأسود.