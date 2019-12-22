انتبه.. آلام الأسنان قد تكون دليل على إصابتك بأمراض أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن آلام الأسنان من المشاكل المؤرقة التي تزعج أصحابها بصورة واضحة، وفي الغالب تحدث نتيجة تهيج العصب الموجود في جذر السن أو محيطه وذلك بسبب التهاب الجزء المركزي من الأسنان والذي يحتوي على نهايات عصبية حساسة للغاية تجاه الألم ولكن غالبا لا تكون آلام الأسنان ناتجة عن مشكلة في الفم. هناك مشاكل مرضية متعددة تكشف عنها آلام الأسنان وللتعرف عليها.. اضغط هنا

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