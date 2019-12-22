ليدي جاجا لا تتذكر آخر مرة "استحمت فيها"

قالت الفنانة الأميركية الشهيرة ليدي جاجا إنها لا تستطيع أن تتذكر آخر مرة استحمت فيها، بالتزامن مع استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي السادس الذي يتوقع صدوره عام 2020.

وكتبت "ليدي" عبر حسابها في موقع تويتر سؤالا من مساعدتها وردها على ذلك، حيث قالت: "مساعدتي: متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟" وردت ليدي جاجا "أنا: لا أتذكر".

البعض من متابعي جاجا اعتبر أن هذه التغريدة تعني أن الفنانة مشغولة كثيرا خلال الفترة السابقة في الإعداد لألبومها الجديد، في حين تناول كثيرون من المتابعين هذه التغريدة من باب المزاح لا أكثر، مصرين على أنها "حتى ولو لم تستحم، فإنها تظل رائعة"، وأن المهم في الأمر هو صدور الألبوم الجديد.

وكانت جاجا، البالغة من العمر 33 عاما، حققت نجاحا هائلا هذا العام، خاصة بعد أدائها التمثيلي في فيلم المخرج برادلي كوبر "مولد نجمة"، الذي منح جاجا جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.