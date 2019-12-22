الإفراط في شرب المياه يضر الجهاز البولي

عادة ما يحتاج المرء إلى تناول 8 أكواب من الماء، أي ما يعادل الـ1.8 لتر يوميًا، فهي التي تلعب دورا مفيدا في جسم الإنسان، لكن الكمية الإضافية من المياه تكون ذات عواقب سلبية.

وبحسب الباحثة في المركز الفيدرالي لعلوم التغذية والتكنولوجيا الحيوية الروسية، آلا بوجوزيفا، فإن هناك عواقب لاستهلاك المياه بكميات زائدة، تسهم كميات المياه في انهيار البروتين كما تزيل المياه الزائدة من الجسم العناصر والفيتامينات الأمر الذي قد يزيد الحمل على الجهاز الدوري والبولي، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأضافت الباحثة أن الجسم يتلقي المزيد من السوائل من خلال بعض المنتجات الغذائية، حيث يحصل الجسم على حوالي 1 إلى 1.5 لتر من السوائل من خلال الحساء أو المشوربات.

وأكدت الخبيرة على دور مذاق المشروبات في إخماد العطش، حيث يمكن الاعتماد على الفاكهة والشاي الأخضر في ذلك، مما يحفز على إفراز اللعاب الذي يقلل بدوره من الرغبة في الشرب.