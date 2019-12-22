الامارات | احذروا هذه المواد الضارة في «الشامبوهات» والكريمات

شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا هذه المواد الضارة في «الشامبوهات» والكريمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر من احتواء مستحضرات العناية والتجميل على مواد ضارة بالصحة، مثل البارابين والبارافين، والتي تستخدم كمواد حافظة في منتجات العناية والتجميل كالشامبو وجل الاستحمام وأحمر الشفاه والكريمات.

وأوضح المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، في حين تحوم شبهات حول مادة البارافين بأنها مادة مسرطنة.

وتظهر هذه المواد في مستحضرات العناية والتجميل تحت اسم «ميثيل بارابين» Methylparaben أو إيثيل بارابين Ethylparaben أو بارافينوم ليكويدوم Paraffinum Liquidum أو زيت معدني Mineral Oil.

ولتجنب هذه المخاطر ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد الضارة.