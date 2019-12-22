2020 سنة كبيسة وعلماء الفلك يكشفون أسباب انقسام السنوات الميلادية

يستعد سكان العالم لحدث يقع كل أربع سنوات، فالسنة الشمسية الميلادية المقبلة 2020 ستكون سنة كبيسة عدد أيامها 366 يوما وليس 365 يوما.وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة ، أنه من المعروف أن السنين الميلادية تنقسم إلى سنين بسيطة عدد أيامها 365 يومًا وسنين كبيسة وعدد أيامها 366 يومًا، ونستطيع بطريقة حسابية بسيطة معرفة إذا السنة بسيطة أو كبيسة من خلال القسمة على 4، فإذا كان الناتج كسر فهي سنة بسيطة وإذا كان الناتج عدد حقيقي بدون كسر فهي سنة كبيسة.

وعلى سبيل المثال "2017 ÷ 4" تساوى 504.25 (الناتج يحوي كسر لذلك فهي سنة بسيطة، في حين 2020 ÷ 4 تساوى 505 "الناتج عدد حقيقي فهي سنة كبيسة".

ويرجع سبب ذلك، وفقًا لتقرير الجمعية، إلى دوران الأرض حول الشمس، فالأرض تتحرك على مسافة متوسطه تبلغ 93 مليون ميل تقريبا وهي تندفع في مدارها بسرعة 108,000 كيلومتر بالساعة بعد أن تكون قد قطعت رحلة حول الشمس طولها 600 مليون ميل ويتم ذلك في 365 يوما و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية وهي تسمى السنة الشمسية، وهي تحدد الفترة الزمنية للتقويم الشمسي.

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وخلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2020 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوما تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنة كبيسة.

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ويُذكر أن آخر سنة كبيسة كانت 2016، وسوف يتكرر حدوثها في العام 2024.

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