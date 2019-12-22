يعتبر الانتفاخ من الشكاوى المعتادة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام، وتوجد بعض الطرق التي تساعد في علاج هذه المشكلة، منها كما ذكرها موقع "health line".
اللبن أو الزبادي
بعد الانتهاء من وجبة غداء أو عشاء كبيرة. يساعد تناول اللبن أو الزبادي على تقليل الانتفاخ، وإعادة التوازن المطلوب داخل الأمعاء بين البكتريا الصديقة والضارة.
عدم التحدث أثناء المضغ
يجب الحرص على عدم التحدث أثناء المضغ أو بلع الطعام.
تفادي مضغ اللبان
تفادى أي نوع من اللبان لأن مضغ هذه الأشياء يزيد الانتفاخ.
تقليل الملح
الحرص على تقليل الملح قدر الإمكان، لأنه من عوامل زيادة الانتفاخ واحتباس الماء.
الماء
شرب كوب من الماء كل ساعة، تقريبا يساعد على التخلص من الانتفاخ.
شاي الأعشاب
الحرص على شرب شاي الأعشاب، مثل البابونج والنعناع والشمر.
كانت هذه تفاصيل خبر منها تقليل الملح وشرب اللبن.. نصائح تساعد في علاج الانتفاخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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