نجل عمرو دياب يستعيد ذكريات طفولته بصورة مع والدته

استعاد عبدالله دياب، نجل الفنان عمرو دياب، ذكريات طفولته مع والدته السعودية زينة عاشور، بصورة من طفولته، نشرها عبر حسابه على إنستجرام. Advertisements وتزوّج الفنان عمرو دياب بالسعودية زينة عاشور عام 1994، وأنجب منها كنزي دياب وعبدالله دياب وجنى دياب، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، التي أنجب منها ابنته الأولى نور.

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