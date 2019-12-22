الامارات | نقل تفسير القرآن الكريم الى مستويات جديدة.. قراءة في سيرة الراحل محمد شحرور

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل تفسير القرآن الكريم الى مستويات جديدة.. قراءة في سيرة الراحل محمد شحرور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي في وقت متأخر من مساء أمس، الباحث والمفكر الإسلامي السوري محمد شحرور، عن عمر يناهز 81 عامًا، ويعتبر شحرور واحدا من ابرز المفكرين الاسلاميين الذين قدموا رؤية جديدة لتفسير القرآة الكريم وفق منظور جديد، معاصر ومختلف عن غيره من المفسرين، وآثارت أفكاره وتفسيراته وخاصة في مجال الارث، والزواج، الكثير من ردود الغاضبة من رجال دين ومفسرين كثر، لكنه استطاع بصبره واجتهاده ان يؤكد أفكاره بالدلائل القطعية، وبشهادة خصومة قبل مريديه استطاع شحرور نقل التفسير الى مستويات جديدة متحديا الكثير من حملات التشويه والاساءة..

وذكرت صفحة الدكتور محمد شحرور على "فيس بوك" و"تويتر"، أن جثمان الراحل سيُدفن بمسقط رأسه في دمشق في مقبرة عائلته كما جاء في وصيته.

وولد محمد شحرور في العاصمة السورية دمشق عام 1938، ودرس الهندسة المدنية في موسكو، وعمل مدرسًا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في أيرلندا.

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وبدأ أبحاثه ومؤلفاته عن القرآن والإسلام في السبعينيات، وله العديد من الكتب والمؤلفات بهذا الشأن منها : "الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة 1910"، (الدولة والمجتمع1995).

"الإسلام والإيمان – منظومة القيم1996"،،الإسلام والإيمان – منظومة القيم2014"، فقه المرأة – نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي".