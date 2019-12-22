بريانكا شوبرا تظهر بإطلالة دافئة خلال جولتها مع زوجها في نيويورك

تعد علاقة الممثلة الهندية بريانكا شوبرا بزوجها الفنان نيك جوناس من العلاقات التى تثير اعجاب المتابعين حول العالم، خاصة مع ما يظهره كل منهما من دعم للأخر. فرغم جدولها المزدحم بالأعمال إلا أن بريانكا لا تترك نيك فى أى من جولاته الغنائية حول العالم، وهو نفسه ما يفعله الزوج فلا تخلو مناسبة أومهرجان سينمائى دون وجود الزوجين معا.وقد شوهدت بريانكا شوبرا أثناء خروجها من فندق فور سيزونز، بنيويورك، الجمعة، بعد فترة وجيزة جدًا من مغادرة نيك وأخواته جو وكيفن بعد جولة دعائية لهم فى الولايات المتحدة الأميريكية.

خطفت بريانكا الأنظار بإطلالاتها الدافئة في معطف كريمى أنيق، بالإضافة إلى سترة صوفية برقبة مرتفعة وسروال حريرى يناسب حذائها الأبيض الناصع.حملت نجمة بوليوود حقيبة فيروزية أنيقة، بالإضافة إلى نظارة شمس، معتمدة على شعرها المنسدل بانسيابية على كتفيها.فيما ارتدى كيفين، البالغ من العمر 32 عامًا سترة منتفخة خضراء مع بنطلون أسود.

وظهرجو،البالغ من العمر 30 عامًا، فى معطف مع بنطلون جينزأسود ووشاح مطابق، حاملا حقيبة سوداء أنيقة على كتفه.فيما اكتفى نيك، البالغ من العمر 27 عامًا، بسترة من اللون الفيروزى يعلوها معطف، وسروال جينز أسود، وحقيبة ظهر.اختتم الاخوان مؤخراً المرحلة الثالثة من جولتهما فى منتدى إنجليوود، بـ كاليفورنيا.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

بريانكا شوبرا تطل بتصاميم "كاجوال" تخطف الأنظار في شوارع "نيويورك"

بريانكا شوبرا تحمل حقيبة عمرها أكثر من خمسون عامًا