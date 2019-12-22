ملامح من مجموعة إيلي صعب قبل عرضه في أسبوع الموضة في فرنسا 2020

القاهرة - لايف ستايل ملامح من مجموعة ايلي صعب قبل عرضه في أسبوع الموضة في باريس2020. إيلي صعب المصمم اللبناني العالمي الذي حجز لنفسه عضوية دائمة في أسبوع الموضة في باريس من كل عام بنجاحه وانتظار العالم بتصاميمه في كل موسم، يكشف لنا من خلال صفحاته الرسمية عن ملامح لأزياء ربيع وصيف 2020، كنا أن عدة من نجوم هوليود لم يسعهم الانتظار لإطلاق المجموعة، فقد رأينا عدة من نجوم هوليود على السداج الحمراء في حفل توزيع جوائز الغلودب. وقد يهمك أيضًا:

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