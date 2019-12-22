العارضات الأفضل والأكثر متابعة في 2019 منهن كيندال جينر تليها جيجى حديد

الاهتمام بأحدث صيحات الموضة ومتابعة خطوط الأزياء العالمية من الأمور التى تهم كل فتاة، ومؤخرا أصبحت عارضات الأزياء جزءًا لا يتجزأ من تلك الاهتمامات، خاصة أن لكل واحدة منهن طابعها الخاص بها الذى يميزها عن غيرها من العارضات. ولذلك رصدت مجلة ""Elle قائمة بأفضل العارضات العالميات والأكثر شعبية لعام 2019 بناء على عدد المتابعين لهم على وسائل التواصل الاجتماعى و حصلت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية "كيندال جينر" على المركز الأول بأكثر من 120 مليون متابع، وجاءت منافستها "جيجى حديد" فى المركز الثانى بإجمالى "64" مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعى الثلاث.

وجاءت فى المركز الثالث عارضة الأزياء الأميركية "كريسى تيجن" تليها البريطانية "كارا ديليفين" بحوالى 60 مليون متابع، وكان المركز الرابع من نصيب الأمريكية "إميلى راتاجكوسكي" بعدد متابعين يقرب إلى 39 مليون متابع.

ولوحظ أن بعض العارضات لم يكن يظهرن بكثرة هذا العام إلا أن أعداد متابعيهم لا تزال في ازدياد، ومنهن تايرا بانكس التى حصلت على المركز السادس فى التصنيف بحوالى 30 مليون متابع، وحصلت جيزيل بوندشين على المركز الثامن بأكثر من 26 مليون متابع، وجاءت ميراندا كير في المركز التاسع حيث سجلت أكثرمن 25 مليون متابع في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعى.

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