القاهرة - لايف ستايل
الاهتمام بأحدث صيحات الموضة ومتابعة خطوط الأزياء العالمية من الأمور التى تهم كل فتاة، ومؤخرا أصبحت عارضات الأزياء جزءًا لا يتجزأ من تلك الاهتمامات، خاصة أن لكل واحدة منهن طابعها الخاص بها الذى يميزها عن غيرها من العارضات. ولذلك رصدت مجلة ""Elle قائمة بأفضل العارضات العالميات والأكثر شعبية لعام 2019 بناء على عدد المتابعين لهم على وسائل التواصل الاجتماعى و حصلت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية "كيندال جينر" على المركز الأول بأكثر من 120 مليون متابع، وجاءت منافستها "جيجى حديد" فى المركز الثانى بإجمالى "64" مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعى الثلاث.
وجاءت فى المركز الثالث عارضة الأزياء الأميركية "كريسى تيجن" تليها البريطانية "كارا ديليفين" بحوالى 60 مليون متابع، وكان المركز الرابع من نصيب الأمريكية "إميلى راتاجكوسكي" بعدد متابعين يقرب إلى 39 مليون متابع.
ولوحظ أن بعض العارضات لم يكن يظهرن بكثرة هذا العام إلا أن أعداد متابعيهم لا تزال في ازدياد، ومنهن تايرا بانكس التى حصلت على المركز السادس فى التصنيف بحوالى 30 مليون متابع، وحصلت جيزيل بوندشين على المركز الثامن بأكثر من 26 مليون متابع، وجاءت ميراندا كير في المركز التاسع حيث سجلت أكثرمن 25 مليون متابع في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعى.
وقد يهمك أيضًا:
بيع فستان كيندال جينر في أمفار الخيري بمبلغٍ خيالي
كانت هذه تفاصيل خبر العارضات الأفضل والأكثر متابعة في 2019 منهن كيندال جينر تليها جيجى حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.