الملكة إليزابيث الثانية تختار اللون الوردي لإطلالة مشرقة قبل أعياد الكريسماس

خطفت الملكة إليزابيث الثانية الأنظار بإطلالتها الأخيرة التي بدت فيها مميزة إلى حد كبير حيث ارتدت معطفا شتويا أنيقا باللون الوردي أثناء وصولها إلى نورفولك في بداية العطلة الشتوية الخاصة بها قبل أعياد الكريسماس.وظهرت الملكة البالغة من العمر ٩٣ عامًا في تلك الإطلالة الوردية الناعمة ونسقت معها "ايشارب" حريري زهري في بينك واحتفظت بالأحذية السوداء المعتادة.وتعتمد الملكة إليزابيث الثانية في إطلالتها علي الستايليت الخاصة بها إنجيلا كيلي المسؤولة عن أزيائها منذ 25 عامًا.يذكر أن الأخير فيليب دوق أدنبره البالغ 98 عاما، زوج الملكة قد نقل إلى مستشفي الملك الوارد السابع الجمعة كتدبير احترازي لعلاج حالة مرضية سابقة.

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