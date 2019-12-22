تعلم طريقة عمل الملوخية الناشفة

تعتبر الملوخية من الأكلات التي يفضل الكثيرون تناولها، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل الملوخية الناشفة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج "على قد الأيد"، على سي بي سي سفرة. المكونات ملوخية ناشفة. مرقة لحمة. سمنه. ثوم مفروم. كمون ناعم. كزبرة جافة. عصير طماطم. Advertisements ملح. طريقة التحضير سخنى الشوربة على النار مع عصير الطماطم ثم أضيفى الملوخية الناشفة. شوحى الثوم المفروم مع الكزبرة الجافة والملح والكمون الناعم فى السمنة على النار ثم أضيفى الخليط للملوخية ويقلب. إتركى الخليط حتى الغليان ثم إغرفيها.

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