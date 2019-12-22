حالة كل 15 مليونا.. فريق طبي مصري يستأصل رحما من رجل

في واقعة نادرة شهدتها محافظة قنا، تمكن فريق طبي من استئصال رحم نشأ داخل رجل، وهو المرض النادر الذي يحدث لحالة كل 15 مليون شخص وهو ما يعادل نحو 7 أشخاص على مستوى مصر.

البداية حينما تزوج الرجل العشريني منذ 3 أعوام لكنه لم ينجب، وأثبتت التحاليل بأنه لا يوجد لديه حيوانات منوية في تحليل السائل المنوي، وتطلب الأمر إجراء جراحة لإنزال الخصية اليمنى، وخلال العملية لاحظ الأطباء وجود نسيج يشبه المبيض لدى النساء، وتبين وجود رحم ضامر ثنائي القرن لدى الرجل، وتمكن الفريق الطبي من استئصال الرحم.

كيف ينشأ الرحم داخل الرجل؟

نشأة الرحم داخل الرجل من الحالات نادرة الحدوث، وأوضح الدكتور خالد النمرسي، استشاري طب النساء والتوليد والعقم، وزميل الكلية الملكية البريطانية، بأن الحالة النادرة تعرف باسم "متلازمة قناة مولريان"، ومن الأمور الناتجة عن خلل في الجينات وهو ما يؤدي إلى وجود العيوب الخلقية التي يولد بها الشخص.

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وتابع "النمرسي"، في حديثه لـ"هن"، بأن نشأة الرحم داخل الرجل لم يتم اكتشافه بسهولة، إذ أن الشخص لا يعاني من أي أعراض تزعجه، ويتم اكتشافه عند إجراء أشعة السونار التي تبين وجوده، موضحًا بأنه لابد من إزالته على الفور عند اكتشافه حيث لا يتطور الأمر إلى نشأة أورام خبيثة، كما أن وجود أجسام غريبة داخل جسد الإنسان أمر غير صحي.

واستطرد "النمرسي"، في حديثه، بأن إنجاب الرجل في هذه الحالة لم يتأثر بوجود الرحم داخله، فمن ممكن الإنجاب وهو لديه الرحم، إلا إذ كان لديه خلل في أمور أخرى مثلا عدم وجود السائل المنوي أو مشاكل تتعلق بالخصية، لذلك لابد من عمل الأشعة لمعرفة وجود عيوب خلقية أخرى أم لا.

وعن ندرة هذا العيب الخلقي، أوضح "النمرسي"، بأنه من العيوب الخلقية غير المنتشرة كثيرًا لذلك يعتبر أمرا نادر الحدوث.