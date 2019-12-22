أسرة "أم محمد" تعيش مأساة بعد احتراق العمارة: "نروح فين؟"

استيقظت على صوت صراخ بعد نشوب حريق في العمارة التي تعيش فيها والمكونة من 44 شقة، لتلتقط أطفالها من الحريق الذى نشب في عمارة 79، شارع علي عبدالعزيز، منطقة البساتين، لتبدأ رحلة البحث عن مكان تعيش فيه.

تروى "أم أحمد"، إحدى سكان العقار، أثناء حديثها لـ "هُن"، تفاصيل ما حدث معها، قائلة: "يوم 3 الشهر ده صحيت من النوم على صوت صريخ والعمارة بتولع 22 شقة في العمارة اتحرقوا بالكامل، والمرافق في كل الشقق اتحرقت، والحريق استمر من 8 الصبح لحد الساعة 11".

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اضطرت "أم أحمد"، وهى أم لـ 3 أبناء، أصغرهم طفلة عمرها 9 أعوام، الإقامة مع والدتها بعد حرق جميع محتويات الشقة، "كل المرافق اتحرقت من صرف صحي وغاز وكهرباء، والشؤون الاجتماعية محدش عملنا حاجة، والحي قال إن أساسيات العمارة كويسة ودلوقتى أنا وجوزي كل واحد عايش في بيت".

لم يحدد البحث الجنائي حتى الآن أسباب نشوب الحريق في العمارة، "أنا داخلة في شهر على الوضع ده، محتاجين الشؤون الاجتماعية تعوض لينا الخسائر، فيه شقق ولعت بالكامل، وأثناء الحريق فيه شقق اتسرقت، نفسي أعرف سكان العمارة دي يعيشوا فين".

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