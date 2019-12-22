نصائح للمصابين بحصوات الكلى.. مرض أنغام

أعلنت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، مرضها بحضوات الكلى، وقالت إنها أجرت عملية جراحية أمس، لتزيل بها تلك الحصوات، ويعاني كثير من المرضى من هذا المرض ويوجد بعض النصائد باتباعها يمكن أن يشعر المريض بتحسن يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "ميدلاين بلاس"، الطبي الأمريكي المتخصص.

ما هي حصوات الكلى

حصى الكلى عبارة عن كتلة صلبة مكونة من بلورات صغيرة. قد يقترح الطبيب اتخاذ خطوات الرعاية الذاتية لعلاج حصوات الكلى أو منعها من العودة، في المنزل.

قد تكون حصوات الكلى بحجم الرمل أو الحصى، كبيرة مثل لؤلؤة، أو أكبر. يمكن للحصوة أن تمنع تدفق البول وتسبب ألمًا كبيرًا. قد تنكسر الحصوة وتنتقل عن طريق المسالك البولية بالكامل خارج جسمك دون أن يسبب الكثير من الألم.

نصائح لمرضى حصوات الكلى

شرب المزيد من الماء والسوائل الأخرى.

تناول الأدوية للمساعدة في منع تكوين مزيد من الحصوات.(الأدوية المضادة للالتهابات، حاصرات ألفا).

شرب الزنجبيل والمشروبات الغازية والليمون وعصائر الفاكهة.

اشرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم لعمل ما لا يقل عن 2 لتر من البول كل 24 ساعة.

البول الأصفر الداكن هو علامة أنك لا تشرب ما يكفي.

حدد القهوة والشاي والكولا في كوب واحد أو كوبين (250 أو 500 مل) في اليوم.

الكافيين قد يتسبب في فقد السوائل بسرعة كبيرة، مما قد يجعلك تعاني من الجفاف.

تناول كميات أقل من الملح.

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غالبًا ما يكون الطعام الصيني والمكسيكي وعصير الطماطم والأطعمة المعلبة والأطعمة المصنعة غنيًا بالملح.

ابحث عن منتجات قليلة الملح أو غير مملحة.

تناول فقط 2 أو 3 حصص يوميًا من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم، مثل الحليب والجبن والزبادي والمحار.

تناول الليمون أو البرتقال، أو شرب عصير الليمون الطازج.

السيترات في هذه الأطعمة يمنع تشكل الحصاوي.

الحد من كمية البروتين الذي تتناوله.

اختيار اللحوم الخالية من الدهن.

أكل نظام غذائي قليل الدسم.

لا تأخذ كمية إضافية من الكالسيوم أو فيتامين (د)، إلا إذا أوصى به مقدم العلاج الذي يعالج حصوات الكلى.

احترس من مضادات الحموضة التي تحتوي على كمية إضافية من الكالسيوم.

اسأل طبيبك عن مضادات الحموضة الآمنة التي يمكنك تناولها.