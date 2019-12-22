طريقة عمل أرز ريزو الشهير في المنزل

طبق "ريزو" الشهير الذي تقدمه مطاعم كنتاكي، طالما كان الأرز المفضل لكثير من الأطفال، ويمكنك تحضيره بخطوات بسيطة في المنزل، حيث يستعرض التقرير التالي طريقة عمل أرز كنتاكي الشهير "ريزو". المقادير أرز بسمتي. 2 ثمرة بصل متوسطة مفرومة ناعم. 6 فصوص ثوم كبيرة مفرومة ناعم. فلفل أسود ناعم. ملعقة فلفل أحمر حار مفروم. شطة. (اختياري) ملعقة كبيرة بهارات دجاج. ملعقة كمون ناعم. زيت. ملح. Advertisements مستردة. ملعقة صغيرة كاري. صوص باربكيو. طريقة التحضير يغسل الأرز ويصفى جيدًا ثم يشوح فى حلة بها زيت. يضاف الثوم والبهارات والفلفل الحار والكاري والماء ويقلب. يضاف البصل المفروم ويقلب لدقيقة مع الأرز. يضاف الملح ويقلب الأرز جيدًا مع إضافة المستردة ويترك على نار هادئة. يقدم الأرز بعد التسوية وتوضع عليه صوص الباربيكيو. تقطع الستربس وتوضع على الأرز.

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