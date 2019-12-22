قدمت الشيف سالي فؤاد، طريقة عمل بيتزا ستافت كراست، السريعة، وذلك من خلال برنامجها "حلو وحادق"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير بيتزا ستافت كراست سريعة كيلو دقيق أبيض مخلوط بدقيق أسمر نصف كيلو ماء دافئ للعجن أو حسب الاحتياج ثلث كوب زيت زيتون 2 ملعقة كبيرة خميرة 2 ملعقة كبيرة سكر بيكنج بودر كوب سميد للأرضية مقادير الحشوة ربع كيلو أصابع جبنة جودة ربع كيلو بيف بقري مدخن أنشوجة فلفل أحمر مكعبات الوجه زيت ملعقة كبيرة ثوم بودرة صلصة طماطم زعتر كوب عصير طماطم Advertisements جبنة موتزاريلا مبشورة جرجير أو سبانخ طريقة عمل بيتزا ستافت كراست ضعي الدقيق مع الخميرة مع الزيت ثم ضيفي اللبن ورشة ملح. قلبيهم جيدا ثم ضيفي زيت الزيتون. ادهني سطح المطبخ بالزيت ثم اعجني العجينة عليه. حضري صينية الفرن وضعي بها قليلا من السميد في الأرضية. افردي العجينة وضعيها بالصينية مع المحافظة على الأطراف طويلة. احشي الأطراف بأصابع الجبنة والبيف المدخن واغلقيها جيدًا. ثم ادخليها الفرن لتتماسك العجينة وتنضج نصف سوا. في ذلك الوقت اصنعي الصلصة. طريقة عمل الصلصة ضعي ملعقة من الزيت ثم ضيفي الأنشوجة وشوحيها جيدا ثم ضيفي الثوم وقلبيهم جيدا. ضيفي الفلفل الأحمر ثم الزعتر الطازج والمجفف. ثم ضيفي الصلصة ومعجون الطماطم وتبليهم بالملح والفلفل. ثم ضيفي ملعقة من السكر أو العسل. اخرجي البيتزا من الفرن وادهنيها بالصلصة ثم ضيفي عليها الزيتون والجبن الموتزاريلا. ثم رشة من الملح والفلفل والزيت على الوجه. ثم ادخليها الفرن مرة أخرى حتى تذوب الجبنة. وقدميها ساخنة.

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