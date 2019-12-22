العرض النهائي من The voice.. لقاء جديد يجمع حماقي وزوجته بعد عودتهما من الانفصال

بفورير أبيض، وشعر ويفي، ومكياج تُرابي مميز، حرصت نهلة الحاجري، زوجة الفنان محمد حماقي، على حضور فاعليات الحلقة النهائية من برنامج "The voice"، والتي تعد المرة الأولى لها.

ولم يمر الأمر مرور الكرام على "حماقي"، الذي وجه لها التحية أمام الجماهير، فور انتهاء المتسابق المغربي فهد مفتخر، من الغناء خلال الفاعليات.

لم تكن تلك المرة التي تُشارك "نهلة" حماقي تفاصيل عمله، عقب رجوعهما عام 2016، بعد عامين من الانفصال.

فالعديد من الرسائل، واللقطات التي وثقت تفاصيل حياتهما الرومانسية، والتي تداولها الرواد على نطاق واسع، خلال تلك المدة، وتفاعلوا معها بشدة، مشيدين بعلاقتهما.

ويرصد "هن" تفاصيل جمعت بين حماقي وزوجته بعد عودتهما من الانفصال

تعليقها على خطوبة حماقي لمتسابقة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أول تعليق لنهلة الحاجري زوجة الفنان محمد حماقي، حين ظهر في لقطة وهو جالس على ركبتيه، مقدمًا خاتما للمتسابقة شيماء عبدالعزيز، في برنامج "ذا فويس"، لإقناعها بالانضمام لفريقه، خلال الموسم الماضي، والتي كان لها تأثيرًا كبيرا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن رد فعل زوجته.

وعلى الفور، ذكر حساب يحمل اسم "عمر العامر"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن "الحاجري" تفاجئت بالموقف مثل المشاهدين، ولكنها لم تعطي الأمر أكبر من حجمه، مؤكدة أنها لم تنزعج من تصرف زوجها، الذي وصفته بـ"الذكي"، لكي يحصل على موهبة نسائية من المنافسين.

وأكدت زوجة حماقي، حينها أن زوجها أبدى إعجابه بالصوت وليس بالشخص نفسه، لافتة إلى أن "الحيل الرومانسية" أقرب الطرق لشخصية زوجها، للتعبير عن مشاعره.

سأفعل كل شيئ من أجلك

رسالة رومانسية، نشرها محمد حماقي، خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته العام الماضي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "حماقي"، حينها صورة لهما وعلق عليها قائلًا: "أتمنى لو أتمكن من ربط قلبي برغبات عيد ميلادك، اتمنى لو تكوني سعيدة، وسأفعل كل شيء لأجل إسعادك في عيد ميلادك".

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تنظر إليه كمعجبة

لقطة أخرى، تداولها نشطاء موقع "إنستجرام"، لنهلة الحاجري زوجة الفنان محمد حماقي، خلال تواجدها في حفله الغنائي بدبي، نهاية العام الماضي.

وظهرت "نهلة"، في العديد من اللقطات المصورة، وهى تتبع "حماقي" بنظراتها منذ وصولهما للمسرح، موثقة تفاعل الجمهور معه بكاميرا هاتفها.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على الآلاف من نسب المشاهدة والتعيلقات، أبرزها: "تحس أنها معجبة من الجماهير مش مراته"، و"نظراتها تتدرس"، و"لايقين جدًا على بعض".

تحتفل بألبومه بالرقص والغناء

تداول نشطاء موقع "إنستجرام" مواد مصورة، خلال احتفال محمد حماقي بطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، بصحبة زوجته نهلة الحاجري، وذلك في فبراير 2019.

وأطلت زوجة محمد حماقي، حينها بفستان أسود طويل، تميز بأنه فضفاض، ومزين بـ"دانتيلا" بيضاء، بصحبة العديد من الفنانين، الذين حرصوا على الاحتفال بالألبوم، أبرزهم يسرا ومنى زكي وأحمد حلمي وأكرم حسني.

وظهرت "نهلة"، خلال رقصها على أغنية "وأعمل إيه"، وسط تفاعل الحضور، وتصفيق زوجها والفنانة يسرا.

يذكر أن الفنان محمد حماقي، تزوج من نهلة الحاجري، في ديسمبر 2011، في حفل زفاف أسطوري، حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب وأحمد حلمي وحسام حبيب، لينفصلا بعد عامين، تحديدا فى شهر يوليو 2014، ثم يعودان مرة آخرى في 2016، ورزقا بـ"فاطمة" العام الماضي.

وكان الفنان محمد حماقى، أعرب عن سعادته بمولودته "فاطمة"، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور "إنستجرام": "مرحبا فاطمة محمد حماقى"، مضيفا: "الحمد والشكر لله رب العالمين".