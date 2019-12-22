الذكاء الاصطناعي قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت دراسة حديثة، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستخدم في توظيف الأنماط والاستدلالات التي تستخدمها الكمبيوتر في التنبؤ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة "أبحاث أمراض القلب" الطبية، أن استغلال الذكاء الاصطناعي أفضل في التنبؤ بالنوبات القلبية ووفيات القلب مقارنة بتقييم المخاطر السريرية القياسي الذي يستخدمه أطباء القلب.

وقال الباحثون في "معهد أبحاث التصوير الطبي الحيوي" في الولايات المتحدة: "أظهرت دراستنا أن دمج تعلم الآلة لعوامل الخطر السريرية وتدابير التصوير يمكن أن يحدد بدقة خطر تعرض المريض لحدث ضار مثل النوبة القلبية أو الوفاة القلبية".

ودرس فريق البحث موضوعات في تجربة بحثية مستقبلية عشوائية، خضعت لتسجيلات الكالسيوم في الشريان التاجي باستخدام فحوصات القلب المقطعية المتاحة ومتابعة طويلة الأجل، واستخدم الفريق التعلم الآلي لتقييم خطر احتشاء عضلة القلب ووفاة القلب، وأشارت النتائج إلى فعالية ودقة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأزمات القلبية وفرص الوفاة بدقة بلغت 87 %.