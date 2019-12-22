طريقة عمل بان كيك الشوفان

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إذا كنتي تتبعين أنظمة الدايت الغذائية، للتحكم في السعرات الحرارية، حضري بان كيك الشوفان الغني على العشاء، على طريقة الشيف، سالي فؤاد.
مكونات بان كيك الشوفان
شوفان مطحون
2 بيضة
1/4 كوب جبنة خالية الدسم (لبنة)
رشة بيكنج صودا
فانيليا
ملعقة كبيرة سكر فركتوز
زبدة
فواكه
طريقة تحضير بان كيك بالشوفان
في البداية، اخفقي البيض مع اللبنة والفانيليا والسكر
اخلطي الشوفان مع البيكنج صودا في وعاء، ثم ضيفيهم للخليط، واخفقيهم سويًا.
ادهني الطاسة بالزبدة على النار، وضعي كمية كمية من العجين بالمغرفة، حتى يصل إلى اللون الذهبي وتقلب على الوجه الآخر.
يزين البان كيك بالفواكه
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