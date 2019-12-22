كيف تتخلصين من ترهل البطن

تعاني بعض الفتيات والسيدات من ترهلات البطن، وذلك لعدة أسباب منها تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والإكثار من تناول الوجبات السريعة، تناول كميات إضافية من الطعام بشكل يفوق حاجة الجسم اليومية، وللتخلص من ترهل البطن قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح.

الأغذية الصحية

يجب الحرص على تناول الأغذية الصحية والغنية بالعناصر الغذائية، والمحتوية على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

الألبان والزبادي

الحرص على تناول الألبان والزبادي لقدرتها على تليين المعدة، وتسريع عملية الهضم.

تمارين الشهيق

ممارسة تمارين الشهيق بكثرة، بقصد تقوية عضلات البطن والضغط عليها الأمر الذي يساعد على تخسيسها.

Advertisements

الأطعمة المشبعة بالدهون

تجنب الأطعمة المشبعة بالدهون والعناصر الغذائية صعبة الهضم.

الفاكهة والخضروات

تناول الفاكهة والخضروات يعمل على تزويد الجسم بحاجته من الفيتامينات.

زيادة عدد الوجبات

مع تقليل كمية الطعام في كل وجبة، بقصد تزويد الجسم بحاجته المستمرة للسكر والذي يقل معه الشعور بالجوع.