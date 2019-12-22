منها الرياضة والمياه.. 8 نصائح للحافظ على الوزن بعد الأربعين

يحاول العديد من الأشخاص الحفاظ على أوزانهم، من خلال ممارسات بعض العادات الصحية والغذائية، إلا أن البعض يقع في أزمة زيادة الوزن عقب سن الأربعين، ما يجعلهم عُرضة للأصابة بأمراض خطيرة أبرزها السمنة والسكر وغيرها.

وبحسب موقع "BOLDSKY" الهندي، إليكم نصائح للحافظ على الوزن بعد سن الأربعين

نصائح للحافظ على الوزن بعد سن الأربعين

التخلي عن السكر الأبيض، ويمكن استبداله بعسل النحل.

تجنب الأطعمة المصنعة، والتي تحتوي على مواد حافظة.

تناول الكثير من الفواكهة والخضروات، والمياة بشكل مستمر.

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ممارسة الرياضة للمساعدة في الحفاظ على الجسد، وتكوين العضلات.

تناول وجبات بكميات صغيرة، للحفاظ على عملية الهضم، حتى لا تتراكم بشكل دهون.

تناول الشاي الأخضر عقب الوجبات الأساسية للمساعدة في حرق الدهون.

ممارسة تمرينات الكارديو، كالمشي والسير للتخلص من الدهون.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التي تساعد في الحفاظ على الجسم.