بسبوسة بالقشطة.. طريقة التحضير والمكونات

تعد البسبوسة بالقشطة من أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير، ولذلك تقدم "هن" خطوات تحضيرها على طريقة الشيف سالي فؤاد. مقادير بسبوسة بالقشطة 2 كوب سميد نصف كوب سكر 2 ملعقة كبيرة عسل ابيض كوب زبادي نصف كوب سمنة ملعقة صغيرة بيكنج بودر قشطة فستق مجروش الشربات 1 ونصف كوب سكر Advertisements 1 ونصف كوب ماء عصير نص ليمونة ملعقة كبيرة سمنة طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة اخلطي السمنة مع السميد وتبسس بأطراف الأصابع مع مراعاة عدم العجن فيها أضيفي السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر وقلبي حتى تتجانس المكونات فقط صبي الخليط في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة وأدخليه الفرن على درجة 200 لمدة 30 دقيقة أو حتى اللون الذهبي اسقيها بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن ثم تغطى حتى تبرد تماما تزين بالقشطة والفستق المجروش طريقة تحضير الشربات ضعي الماء والسكر على النار حتى الغليان ثم أضيفي عصير الليمون ويترك ليغلي قليلا ضعي السمنة عليه قبل صبه على البسبوسة

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