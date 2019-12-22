موضة البنات في 2020.. من صبغات الشعر إلى الأحذية والملابس

مع قدوم شتاء 2020، يبدأ موسم جديد من الموضة تشهدها قصات الشعر، والأحذية، وألوان الأقمشة، والملابس الجديدة، وحتى موضة فساتين الزفاف، والتي يستعرضها التقرير التالي:.

ألوان شتاء 2020

قالت مصممة الأزياء الجزائرية، موهبة بولدروع، إن موضة الألوان هذا الموسم، هو اللون الواحد المُدرج، بمعنى أن تشمل القطعة لونا واحدا بكل تدرجاته، مؤكدة أن أكثر الألوان رواجًا هذا الشتاء هو اللون الأبيض الناصع، والذي برز بشدة خلال عرض أزياء "شانيل" العالمي.

ستايل شتاء 2020

أما عن الموديلات الرائجة، فأكدت مصممة الأزياء، أن الأوفر سايز مازال هو الرائج، إضافة إلى الحزام العريض لتحديد الخصر.

أقمشة شتاء 2020

وعن الأقمشة، أشارت "موهبة"، إلى استمرارية الجلد، مع القطيفة، فضلًا عن الأقمشة المطبوعة، خاصة المربعات، ونقوشات "التايجر" و"الحمار الوحشي (زيبرا)".

قصات الشعر

واتجاهات الموضة تأتي عادة من كبار مصففي الشعر العالميين، وكذلك من عروض الأزياء في لندن وباريس، ومن بينها البوب الليس والويفي، وقصة الشعر البيكسي، والضفائر الهولندية وذيل الحصان، وكذلك الميسي بان.

صبغات الشعر

تستعرض الصور التالية، أبرز ألوان الشعر موضة 2020.

البني الشوكولاتة

يضيف هذا اللون لمعانا خاصا على الشعر، وكذلك يلائم صاحبات البشرة البرونزية والغامقة كما يليق بصاحبات البشرة البيضاء ما يجعله خيارا ممتازا للجميع.

الأشقر الغامق

يليق بصاحبات البشرة البيضاء، ويعتبر الخيار الأفضل هو اللون المتداخل بين البني الفاتح والأصفر.

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الثلجي

موضة الشعر الثلجي أو الرمادي لا تزال مستمرة من عدة مواسم ماضية، ولكن يجب الحرص على الاحتفاظ بفروة رأس بها شعر داكن قليلا، كما يمكن عمل "الماش" في بعض الشعر وليس كله.

الأحمر

رغم كونه لونا ناريا، إلا أن الأحمر المارون في الشعر موضة شتاء 2020.

مكياج عرائس 2020

إن الألوان الدافئة لموسم شتاء 2020، هي موضة مكياج العرائس، بحسب خبيرة التجميل منى الجمل، من خلال اختيار مستحضرات تجميل بدرجات النيود، ويفضل استخدام الكونتور بخطوط غير بارزة، لإبراز الملامح، مع الهايلايتر الناعم، والبلاشر بدرجات النيود أيضًا.

ونصحت "الجمل"، الاتجاه نحو البساطة، والتخلي عن وينج الأيلاينر العريض، أو الرموش المكثفة، معتمدة على الرموش الخفيفة فقط، مع ألوان الجفون.

الأحذية

اتجاهات الأحذية ذات الرقبة أو (البوت) والأحذية الشتوية لهذا الشتاء هي في الواقع متينة وضخمة وكبيرة بدرجة كافية لتنقلك إلى موسم موضة جديد كليا، وتختلف أشكالها بدءًا من الأحذية القتالية وحتى الأحذية العالية حتى الركبة.

ملابس جديدة

حدد صانعو الموضة في العالم "فستان بليزر"، ليكون واحدا من أبرز قطع الملابس هذا العام.

ويتميز بأزرار البليزر وياقته الشهيرة، ولكن لا يجب ارتداء أي قطع أخرى معه، وعندما يكون قصيرا يمكن توفيقه مع "بووت"، أو مع حذاء كلاسيك له كعب عال، وكذلك الحذاء الرياضي.