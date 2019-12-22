"عنف وتنمر وتشوهات جسدية".. أبرز حوادث المدارس في 2019

وقائع سحل وضرب وتشوهات جسدية، كان هذا حال طلاب بعض المدارس، وذلك لعدة أسباب منها غياب الإشراف المدرسي، وعنف المعلمين مع الطلاب، واختلفت طرق الاعتداءات التي تعرض لها الطلاب، ومع انتهاء عام 2019، رصد "هُن"، هذا العام مجموعة من حوادث المدارس التي أثارت جدلا واسعا على مدار العام:

سيف عينه ضاعت في الفسحة.. والإشراف لا حس ولا خبر

ارتطمت الكرة بوجهه، لتصيبه بقطع في القرنية، مع اختفاء الإشراف المدرسي، هذا ملخص ما حدث مع الطالب "سيف محمد عزت"، في الصف الثالث الابتدائي، بمدرسة الشهيد إسلام مشهور، المتميزة لغات، التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

تقدمت والدة الطفل "إيناس صبري أحمد"، بشكوى إلى الإدارة التعليمية لمحاسبة المتسبب في إصابة نجلها بالتهاب في عصب العين.

اتهمت والدة الطفل، مديرة المدرسة، بالتقصير، خاصة بعد الشكوى التي قدمتها ضدها بغياب الإشراف داخل الفناء المدرسى، واندهشت من رد المديرة: "قالت لى أعمل له إيه يعنى.. عيال وبتلعب فى الحوش".. الرد الذى استفز الأم، كان سبباً في تحريرها محضراً حمل الرقم (17008/ 2019) قسم شرطة النزهة، تتهم فيه المديرة بالتقصير والإهمال، بالإضافة إلى الإهمال المنتشر في المدرسة بحسب كلام الأم.

تواصلت "هُن"، مع يحيى حسين، مدير إدارة النزهة التعليمية، الذى أكد أنه منذ إخطارهم بالواقعة التي تعرّض لها الطفل "سيف عزت"، تم تحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق في ملابسات الموضوع.

"حق سيد مش هيروح".. سيدة تستغيث: "المعلمة قفلت الباب على صوابع ابني طيرتها"

قلبها انفطر على نجلها، فلم تتوقع والدة الطفل "سيد حاتم عاصم"، قطع أطراف أصابع يد نجلها صاحب الـ 4 أعوام، بعد أن أحكمت إحدى المعلمات غلق الباب على يده، بسبب طلبه الذهاب للحمام، داخل إحدى مدارس اللغات، التابعة لإدارة الهرم.

حاولت الأم التواصل مع إدارة المدرسة والمديرة المسؤولة عن مرحلة رياض الأطفال لفهم ملابسات الأمر، ولكنها تفاجأت بردها، "اللي عندكم اعملوه".

رفضت إدارة المدرسة إعطاء أهل الطفل الإشاعات والروشتة التي وصفها الطبيب الخاصة بحالته، وهو ما جعل الأم تحرر محضرًا لإثبات الحالة التي وجدت عليها ابنها، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه تبين أن الطفل يعاني من "جروح قطعية شبه دائرية بالسبابة والبنصر، في أصابع اليد اليسرى بالإضافة لوجود خلع بالأظافر".

بسبب 10 جنيهات.. سيف يتعرض لحادث مؤلم داخل المدرسة

داخل مدرسة "بشتيل الجديدة"، تعرض الطفل سيف حسن، صاحب الـ9 أعوام، في الصف الثالث الإبتدائي، لمضايقات من زملائه داخل الفصل، لرغبتهم في الاستيلاء على مصروفه اليومي، والذي فقد على إثرها عضوه الذكري، بعد سقوطه على مسمار، وذلك بسبب 10 جنيهات مصروف الطفل، دون وجود إسعافات داخل المدرسة للطفل.

حرر والدا الطفل، محضرًا في قسم أوسيم، التابع لبشتيل، برقم (18672)، أفادا فيه ما حدث مع طفليهما، ثم جرى عرضهما على النيابة العامة.

واستغاثت الأم بوزير التربية والتعليم، لاستعادة حق نجلها وما لحق به من إصابات نتج عنها تشوه عضوه الذكري.

"ضربها بالعصاية 3 مرات".. معلم يعتدي على طالبة لتأخرها في سداد ثمن الدرس الخصوصي

تجرد معلم لغة عربية ودراسات اجتماعية ودين، من الرحمة وانهال بالضرب على هبة محمد، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بمدرسة الإمام علي النموذجية، لتأخرها في سداد ثمن الدرس الخصوصي.

وحررت والدة الطفلة محضرا بالواقعة حمل رقم (17536)، في قسم شرطة الدقي، وشكوى في الإدارة التعليمية التابعة لإدارة الدقي تحمل رقم (163).

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أمهات طلاب مدرسة الشيخ زايد الرسمية يشتكين من الثعابين.. و"مجلس الأمناء": كلها أقاويل

لم يتوقع أولياء أمور مدرسة الشيخ زايد الرسمية لغات، بمدينة الشيخ زايد، حجم الإهمال وعدم نظافة وصيانة المدرسة مع بدء العام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية، حتى تحولت المدرسة إلى وكر للثعابين.

فيما رد علي أبو الوفا، رئيس مجلس أمناء المدرسة، عن حقيقة الأخبار المتداولة عن تدهور المدرسة وسوء الخدمات وظهور الثعابين قائلا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء ولم يؤكد أي شخص على شيء كلها أقاويل، حتى الشهود نفوا، ورغم ذلك تحركت جميع الأجهزة المعنية من الإدارة والجهاز والأجهزة الوقائية ولم يثبت شيئ".

معلمة ترفض التواصل مع أسرة طفلة مصابة بنزيف: "مش معايا رصيد"

استنجدت الطفلة بالمعلمة بعد إصابتها بنزيف في العين، لتأتي الإجابة "أنا مش معايا رصيد"، هذا ما حدث مع "ملك"، في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة ثكنات المعادي الابتدائية، وذلك بعد كسر نظارة النظر داخل عينيها، إثر تصادمها بأحد زملائها.

تقدم والد الطفلة بشكوى إلى المدير العام بإدارة ثكنات المعادي، يتهم فيه المسؤولين بالمدرسة بالتقصير.

وعلى الجانب الآخر، قال سمير مفتاح، مدير مدرسة ثكنات المعادي الإبتدائية، "أنا لما حصلت الواقعة كنت في إجازة ولما رجعت مقابلتش الأم ولكن عرفت إنها تقدمت بشكوى إلى مدير الإدارة التعليمية".

وأكد أثناء حديثه لـ"هُن"، أنه عند قيامه باستدعاء المعلمة ذكرت: "أنا الباقة بتاعتي خلصت هعمل إيه"، مضيفا أنه عند علمه بالواقعة أقدم على قطع الإجازة.

وتابع: "أنا لما بكون في المدرسة أي طالب بيحصله حاجة باخده بعربيتي وأساعده"، وعن العقوبة المنتظرة للمعلمة ذكر: "معاقبة المعلمة خرج من إيدينا بسبب الشكوى اللي اتقدمت بيها الأم للإدارة التعليمية".

أولياء أمور مدرسة عمر بن عبدالعزيز يستغيثون: "المديرة بتعض المدرسين وبتضرب الطلبة"

مأساة عاش فيها طلاب وأولياء أمور ومدرسوا مدرسة عمر بن عبدالعزيز الرسمية للغات، في منطقة عزبة النصر، من عنف لفظي وجسدي يمارس من قبل مديرة المدرسة، ضد الطلاب والمعلمين، وكانت آخر هذه الوقائع "عض" مديرة المدرسة معلمة بسبب مشاجرة حدثت بينهما، ما أصابهم بالذعر والخوف ورغم الشكاوى التي تقدموا بها إلا أن المديرة ما زالت داخل المدرسة حتى الآن.

تقدم أولياء الأمور بشكوى إلى الإدارة التعليمية في البساتين تحمل رقم (7م 2019)، وتم عمل محضر في قسم شرطة البساتين.

أداة العقاب "جذع شجرة".. اعتداء معلمة بالأقصر على طالب في "تالته ابتدائي"

كان "جذع الشجرة"، وسيلة أخصائية اجتماعية، لترهيب الطلاب في إحدى مدارس محافظة الأقصر، فيكون مصير المخطئ الضرب بها حتى لا يتكرر الخطأ مجددا.

هذا ما حدث مع الطالب "حمزة أيمن"، بالصف الثاني الابتدائي، بعد تعرضه إلى واقعة ضرب من الأخصائية الاجتماعية في إحدى مدارس محافظة الأقصر مستخدمة جذع شجرة، وذلك بسبب لعب الطالب داخل الفصل.

ترفض "أمنية"، والدة الطفل، اعتذار المعلمة على هذه الواقعة وقدمت شكوى بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليرفض ابنها الذهاب إلى المدرسة خوفا من إعادة ضربه مجددا.

وأحال محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز الطود في محافظة الأقصر، الواقعة إلى التحقيق، وتحولت الشكوى إلى الإدارة التعليمية للتحقيق مع أخذ الإجراءات القانونية.