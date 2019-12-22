من مطبخك.. وصفة سريعة لعلاج تصبغات وبقع البشرة

بقع البشرة واحدة من المشكلات الجمالية والصحية، التي تُصيب وجهك، وتجعله يبدو وكأنه متصبغًا، خاصة إذا انتشرت تلك البُقع، في أماكن متفرقة.
وتلجأ العديد من الفتيات إلى استخدام الكريمات الحديثة، التي تحوي مواد كيماوية، قد تضر ببشرتك على النحو البعيد.
وإليكِ وصفة خبيرة التجميل منى الجمل، للتخلص من بقع الوجه، باستخدام لزنجبيل وزيت الزيتون، حيث يساعد الزنجبيل على منح البشرة النضارة والحيوية، وإزالة الخطوط الرفيعة من الوجه، وتنظيفها وتنقيتها من السموم.
المكونات
زنجبيل أخضر
زيت زيتون
طريقة تطبيق الوصفة
قومي بتقطيع الزنجبيل الأخضر إلى شرائح.
اغمري شرائح الزنجبيل في زيت الزيتون.
ضعي الزنجبيل بالزيت، على البشر، وحركيه بشكل دائري لمدة 15 دقيقة.
اغسلي الوجه جيدًا، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا.
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