5 فوائد تعود على صحتك عند التوقف عن تناول السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يعد السكر الأبيض من أخطر الإضافات التي يلجأ إليها الكثير، وذلك لأنه تتسبب في رفع مستوى السكر في الدم بشكل سريع ما يتسبب في ارتباك الجسم لتحويله إلى طاقة، ويحول الباقي إلى دهون يتم تخزينها في الجسم.

ويتسبب السكر الأبيض في ارتفاع مستوى الإنسولين في الدم بشكل مفاجيء وهو ما يهدد بمشاكل مرضية متعددة، منها ارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب، السكري، فضلا عن السمنة.

ويساهم التوقف عن تناول السكر في تحقيق فوائد صحية متعددة للجسم وللتعرف عليها.. اضغط هنا.