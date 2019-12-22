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الدخول في آلة الزمن.. غابات تستطيع زيارتها والإقامة بها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحلم الكثير من محبي السفر والمغامرة بتجربة الإقامة في الغابة بين الأشجار والنباتات المختلة.

على الرغم من أنه حلم ليس من السهل تحقيقه، إلا أن هناك بعض الغابات تتيح الإقامة في أماكن تطل عليها للاستمتاع بأجوائها الرائعة، نستعرضها لكم بحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية.

الغابة الملتوية في بولندا

تشبه هذه الغابة الدخول لأحد أفلام المخرج الأمريكي "تيم بيرتون"، وتحتوي الغابة على 400 شجرة صنوبر ملتوية 90 درجة، ما يجعلها من أغرب المعالم السياحية في أوروبا.

The Gryfino Forest in Poland where each of the 400 pine trees have a large 90-degree hook at their base

_فندق الشجرة

يقع فندق Treehotel على بعد 30 ميلاً من Arctic Circle في منطقة Lapland السويدية. يحتوي المكان على سبعة أماكن فردية بارتفاع 9 متر فوق سطح الأرض.

Treehotel is 30 miles from the Arctic Circle in Swedish Lapland. It has seven individual places to stay including the UFO, pictured

_ غابات المملكة المتحدة

يوفر Forest holidays مساكن بين الأشجار للعائلات، ومقاعد مريحة من الداخل بالأشجار الخشبية وأحواض الاستحمام، في عدد من غابات المملكة المتحدةـ من بينها شيروود، و Forest of Dean

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Forest Holidays offers family-friendly arboreal abodes — cosy log cabins with woodburners and hot tubs — in scenic UK woods. Pictured is a treehouse in Cornwall

_غابة The Hallerbos في بلجيكا

تبلغ مساحة هذه الغابة، 360 فدان وتقع على بعد أقل من ساعة واحدة جنوب بروكسل.

توجد بها العديد من الأشجار باللون الأزرق والتي تشبه السجادة الملونة.

The Hallerbos, pictured, is 1,360 acres of woodland less than an hour south of Brussels. As winter bids adieu a spectacular carpet of deep purple appears as thousands of bluebells ring in the Belgian spring

_غابة ديفون

تبلغ مساحتها 825 فدانًا على الأطراف الشمالية لدارتمور، وتحتوي على العديد من شجر البلوط.

The oaks on Dartmoor’s northern fringes have been usurped by non-natural conifers over time. Pictured is a copse on Dartmoor

ريدوود جوليات كاليفورنيا

يعد التجول بين ريدوودز في شمال غرب ساحل المحيط الهادي في كاليفورنيا هو خطوة إلى الدخول في آلة الزمن الجيولوجي بمقدار ألفي سنة، إذ تحتوي على أقدم أنواع الأشجار.

To find some of the loftiest - and oldest - Redwoods on California’s north-west Pacific Coast, head to Jedediah Smith Redwoods State Park, pictured

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