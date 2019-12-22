الدخول في آلة الزمن.. غابات تستطيع زيارتها والإقامة بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحلم الكثير من محبي السفر والمغامرة بتجربة الإقامة في الغابة بين الأشجار والنباتات المختلة.

على الرغم من أنه حلم ليس من السهل تحقيقه، إلا أن هناك بعض الغابات تتيح الإقامة في أماكن تطل عليها للاستمتاع بأجوائها الرائعة، نستعرضها لكم بحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية.

الغابة الملتوية في بولندا

تشبه هذه الغابة الدخول لأحد أفلام المخرج الأمريكي "تيم بيرتون"، وتحتوي الغابة على 400 شجرة صنوبر ملتوية 90 درجة، ما يجعلها من أغرب المعالم السياحية في أوروبا.

_فندق الشجرة

يقع فندق Treehotel على بعد 30 ميلاً من Arctic Circle في منطقة Lapland السويدية. يحتوي المكان على سبعة أماكن فردية بارتفاع 9 متر فوق سطح الأرض.

_ غابات المملكة المتحدة

يوفر Forest holidays مساكن بين الأشجار للعائلات، ومقاعد مريحة من الداخل بالأشجار الخشبية وأحواض الاستحمام، في عدد من غابات المملكة المتحدةـ من بينها شيروود، و Forest of Dean

Advertisements

_غابة The Hallerbos في بلجيكا

تبلغ مساحة هذه الغابة، 360 فدان وتقع على بعد أقل من ساعة واحدة جنوب بروكسل.

توجد بها العديد من الأشجار باللون الأزرق والتي تشبه السجادة الملونة.

_غابة ديفون

تبلغ مساحتها 825 فدانًا على الأطراف الشمالية لدارتمور، وتحتوي على العديد من شجر البلوط.

ريدوود جوليات كاليفورنيا

يعد التجول بين ريدوودز في شمال غرب ساحل المحيط الهادي في كاليفورنيا هو خطوة إلى الدخول في آلة الزمن الجيولوجي بمقدار ألفي سنة، إذ تحتوي على أقدم أنواع الأشجار.