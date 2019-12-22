إطلالات النجمات: هند صبري تتألق .. حلا شيحة بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

-درة تتألق بالفضي اللامع

اختارت درة فستانًا باللون الفضي الغامق البراق، بقصة " mermaid، وتميز الموديل بكشاكش عند الأكمام، وفاتحه صدر على شكل حرف "V"، وزين بالطيات عند منطقة الخصر، وفاتحه ساق طويلة، بتوقيع مصمم الأزياء "ليث معلوف".

ونسقت مع الإطلالة مكياجًا قويًا، إذ اختارت رسمة العيون الفرعونية المسحوبة، مع أحمر شفاه باللون النيود، واعتمدت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل ذيل حصان.

-دنيا سمير غانم بإطلالتين:

ظهرت دنيا سمير غانم بإطلالتين اعتمدت فيهم على تصميم الفستان القصير، فارتدت فستانًا حيوي بألوان متعددة بدرجات الأزرق والبنفسجي، من قماش الباييت للامع، مزينًا بالكامل بترتر البراق، وتميز الموديل بصيحة الأكمام الواسعة، بقصة محكمه عند منطقة الخصر.

واختارت مكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير الفاتح، مع رسمة عيون سموكى بدرجات الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل.

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أما في الإطلالة الثانية فارتدت فستانًا ناعمًا، باللون الأحمر، مزينًا بأكمام واسعة وطويلة على شكل "كاب"، واعتمدت حذام رفيع بنفس لون وخامة الموديل لإبراز منطقة الخصر، وأتسم التصميم بالبساطة والرقي.

-سوزان نجم الدين بإطلالة أنيقة:

ظهرت سوزان بفستانًا طويلًا باللون الماروني، بدون أكمام، وأتسم الموديل بقصة الكب، مع تنورة واسعة مزودة بإكستنشن وذيل طويل بنفس خامة ولون الموديل، وفاتحه جانبية طويلة، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون النيود، وإكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، وعقد وإسوار، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل للخلف.

واعتمدت مكياجًا قويًا، أذ اختارت رسمة عيون سموكى، مع أحمر شفاه باللون المارونى.

-إنجي المقدم بلوك ناعم:

تألقت إنجي بفستانًا طويلًا، من درجات النود للامع، مطعم بالدانتيل الناعم باللون الأبيض، ومزين بفاتحة ساق طويلة، بتوقيع مصممة الأزياء "نادين مقار".

-هند صبري تتألق:

اختارت هند فستانًا طويلًا من الباييت الزيتي، بقصة one shoulder"، مزينًا بالكامل بالحبيبات البراقة والطيات، واعتمدت تصفيفه الشعر الانسيابي المنسدل، مع مكياجًا قويًا، اذ اختارت أحمر شفاه توبي غامق، مع رسمة عيون سموكى.

- حلا شيحة بالأسود:

اختارت حلا فسناتًا طويلًا باللون الأسود، بدون أكمام، بفاتحه صدر جريئة، وتميز الموديل بالتطريزات البراقة التي زينت الجزء العلوي، وتنورة بقصة واسعة من قماش البليسيه، وفاتحة ساق طويلة.