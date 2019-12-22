حصاد 2019.. أجمل إطلالات درة التي خطفت الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار، خلال العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، التي نالت معظمها إعجاب نقاد الموضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات درة التي أثارت الأعجاب وخطفت الأنظار خلال عام 2019

- بلوك باللون الأسود:

خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، بدون أكمام، وتميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة.

وأكملت الإطلالة باعتماد إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط طويلة مدلاة، وسوار كبير الحجم، مع خواتم باللون الفضي، واختارت كلاتش من المخمل باللون الأسود المط.

واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع ترك خصلات منسدلة من الأمام، ومكياجًا جريئًا، ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ.

أما خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الثالثة، تألقت بفستان باييت باللون الأسود اللامع، بدون أكمام، واتسم التصميم بالحبيبات البراقة التي زينت الفستان بالكامل، والإكسسوارات المعدنية الحادة على جانب واحد والتي جاءت من الخصر بقصة بسيطة وبرزت عند الكتف بقصة حادة، وتميز التصميم بفتحة جانبية طويلة.

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية مزينة بأحجار صغيرة باللون الأسود، واعتمدت كلاتش باللون الفضي مزين بسوار يد، وصندل مفتوح مع رباط الكاحل، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع والمنسدل للخلف، مع مكياجًا قويًا ركزت على إبراز العيون برسمة السموكى ووضع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

- فستان قصة الأميرات:

تألقت خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بفستان بقصة الأميرات باللون البينك الغامق، بدون أكمام، وتنورة واسعة متعددة الطبقات، وتميز التصميم بالكامل بطيات صغيرة وكشاكش رفيعة.

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وأكملت درة إطلالتها بكلاتش باللون الفضي المائل للأسود، ونسقت مع الفستان مجوهرات بسيطة مكونة من أقراط طويلة وخواتم ماسية طويلة. واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للأعلى المناسب لتصميم الفستان، والذي أبرز ملامح وجهها الناعمة.

واختارت اعتماد المكياج الناعم، والتركز على رسمة العيون السموكي، وأحمر الشفاه النيود.

- فستان من زجاجات المياه البلاستيك

ظهرت درة في الصور بفستان مصنوع من زجاجات المياه البلاستيك التي استخدمت في مهرجان الجونة السينمائي، وكان الفستان باللون الأزرق البراق، بقصة الـ"Mermaid"، ومرصعًا بالكامل بالزجاجات البلاستك المعاد تدويرها، بتوقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

واختارت مكياجا ناعما وجريئا مكونا من رسمة عيون سموكى باللون الأزرق، وأحمر شفاه باللون النيود، واعتمدت تصفيفة الشعر المبلل.

- فستان باييت باللون الأحمر:

اختارت درة أثناء حضورها حفل فيلم "أولاد رزق" فستانًا ميدى، من قماش الباييت اللامع، مزينًا بالحبيات البراقة، باللون الأحمر الداكن، وتميز الموديل بقصة "Off Shoulder"، والطيات الضيقة، من دار الأزياء العالمية "دولتشي أند جابانا. واعتمدت درة تصفيفة الشعر المنسدل للخلف مع مكياجًا بألوان النيود ورسمة عيون سموكى.

- بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد

خطفت الفنانة درة الأنظار خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانًا باللون البيبي بلو المزين بحبيبات براقة باللون الفضي، بدون أكمام، واتسم الفستان بالكامل بالتطريزات، وزُين من عند منطقة الصدر بالريش الناعم، وإكسستنشن طويل من الخلف، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد. واختارت تصفيفه الشعر المرفوع على شكل كعكة، ومكياجا بالألوان الترابية وأحمر شفاه نيودا.

- بليزر فستان كاروهات:

تألقت درة خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي ببليزر على شكل فستان، من الكاروهات، بأكمام طويلة، وفاتحة صدر على شكل حرف "V"، وأتسم الموديل بأزرار باللون الذهبي.

واعتمدت حقيبة مزينة بالكامل بصيحة الريش، وبوت طويل من الجلد باللون الأسود، واختارت مكياج قوى، وركزت على رسمة العيون السموكي الفرعونية مع أحمر شفاه باللون الماروني