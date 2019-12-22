شاب في الكويت لم يُثِرْ غريزته الجنسيّة إلا طفل بريء .. استدرجه ليمارس معه الرذيلة وهذا ما حدث

ضبط رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية بالكويت، مواطنا في العقد الثالث من عمره، بعد استدراجه طفلاً قاصراً والشروع في الاعتداء عليه وخدش حيائه.

واعترف المتهم باستدراج الطفل الى مسكنه، وحينما وجد الطفل يصرخ تركه بعد ان منحه دينارين كي لا يبلغ عن الواقعة.

وذكر مصدر امني لصحيفة “الأنباء” أن وافدا باكستانيا تقدم الى رجال الأمن مبلغا ان ابنه من مواليد 2007 تم استدراجه من قبل مجهول وخدش حيائه، حيث كان يلهو داخل حديقة “إشبيلية” .

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و قام رجال المباحث بالتحدث الى الطفل الذي أرشدهم عن مكان إقامة المتهم ليتم ضبط الجاني.

ومن ثم جرى عرضه على الطفل الذي تعرف عليه، وسلم الطفل لرجال المباحث دينارين قام المتهم بإعطائهما له.

وتمت إحالة المتهم الى نيابة الفروانية لاستكمال التحقيق معه وتوجيه اتهام له على ان يخضع المتهم لتحقيقات إضافية للوقوف على جرائم مماثلة قام بارتكابها من قبل.