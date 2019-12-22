“شاهد” زفاف مشاعل الشحي الثاني “المثير” يتسبب بجدل واسع وشقيق حسين الجسمي يفتح النار عليها وعلى زوجها

موجة جدل واسعة شهدتها مواقع التواصل بعد احتفال الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي برفقة زوجها الفنان أحمد خميس بحفل زفافهما الثاني، لتكون مفاجأة العرس هو أنه جمع بين المراسم الخليجية والفلبينية.

وأقيم حفل زفاف أحمد خميس ومشاعل الشحي في أحد الفنادق الكبرى بحضور كبير من المدعوين، وتم تداول مقاطع عدة منه لتكشف اللقطات أن العرس أقيم في بدايته على الطريقة الخليجية المعتادة، ثم حرصا الزوجان على تبديل ملابسهما واشعال الأجواء باستكمال الحفل على الطريقة الفلبينية.

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من جانبه شنّ الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، هجومًا حادًا على مشاعل الشحي، وزوجها بسبب إقامتهم حفل زفاف للمرة الثانية.

وسخر الجسمي من حفل زفاف مشاعل الشحي حيث شبهه بحفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين وقال في مقطع فيديو: صدقوا نفسهم أنهم جورج كلوني وأمل علم الدين مع أنهم أقاموا حفل زفافهم في جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ولا يوجد في الحفل عشرات الحضور.

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وأضاف الجسمي أن الهدف من حفل الزفاف للمرة الثانية ما هو إلا لإثارة الرأي العام.

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وظهرت العروس مشاعل الشحي بفستان زفاف آخر، جاء التصميم يجمع بين لونين وهما الأبيض والذهبي مع وجود حزام عند الخصر، وتخلت عن الطرحة بوضعها تاج ماسي كبير الحجم، أما زوجها أحمد خميس فارتدى بدلة من اللون الأسود، ليتبين من تعليقها على انستقرام أن هذه الأجواء مستوحاة من تقاليد الزواج في الفلبين.

ونشرت مشاعل الشحي عدة صور من حفل زفافها الثاني وعلقت عليها قائلة: “ما تعرفون كمية السعادة اللي انا طايحه فيها خصوصًا أن أهلي من طرف أمي كلهم كانوا موجودين ويحتفلون معاي بهذا اليوم السعيد .. والزفاف كان على الطريقة الفلبينية وأنا فخوره بامي و اهلها اللي هم اهلي و سعادتي و شكرا لكل زملائي اللي شاركوني فرحتي بهذا اليوم و ان.شاءالله أخدمكم ب أفراحكم”.

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