رانيا بدوي لـ"الآباء": أجيبوا عن أسئلة أبنائكم دون تعنيف أو سخرية

انتقدت الإعلامية رانيا بدوي، أساليب التدريس القائمة على عدم مناقشة المعلم أو عدم جداله وكذلك أساليب بعض الآباء في التربية التي تقوم على السمع والطاعة، وبعد ذلك يشكو الآباء أو المجتمع من كون ابنهما الشاب قد أصبح تابعًا لأحد أو لجماعات محظورة أو منقاد خلف صديق سيئ السمعة.

وناشدت "بدوي"، خلال تقديم برنامج "كلام رنووش"، الذي يعرض على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك ويوتيوب"، الآباء بضرورة منح الأطفال فرصة للسؤال عن كل شيء مهما كان مبالغًا فيه أو محرجًا، مؤكدة أنه يجب على الآباء محاولة الإجابة بطريقة يستوعبها عقل الطفل حسب سنه، واحترام ذكائه وعدم التهرب من الإجابة، محذرة من خطورة تعنيف الأطفال أو المصادرة على أسئلتهم بقول عيب أو حرام.

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وأشارت إلى أنه من الخطورة أن يستهزئ الآباء بسؤال الطفل أو التقليل منه لأن هذا الأسلوب يدفع الطفل للبحث عن الإجابة بطرق أخرى قد لا تكون صحيحة، منوهة بأن هذه الطريقة تؤثر في تكوين شخصية الطفل، حيث ينشأ ضعيفا ومهزوزا ويخشى أن يسأل.

وأوضحت أن كثرة الجدل والسؤال والإلحاح فيه ينمي عقل الطفل ويجعله قادرا على التمييز بين المعلومات التي يتلقاها عندما يكبر سواء من محيطه أو السوشيال ميديا تجعله لديه القدرة على فرزها جيدًا، ما يجعله غير قابل لتصديق أي شائعة أو التجاوب مع أي خرافة ويحميه كذلك من التبعية والاقتياد خلف أي فرد أو جماعة.