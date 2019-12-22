الامارات | أفراح الغفلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الغفلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، حفل الاستقبال الذى أقامتة عائلة المرحوم مصبح عبود مصبح الغفلي، بمناسبة زفاف نجلها سيف إلى كريمة سيف راشد سيف الشاوي الغفلي.

كما حضر الحفل، الذى أقيم بقاعة البيت متوحد في أم القيوين، عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين.